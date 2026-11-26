Συντάξεις: Πότε πληρώνονται 2,5 εκατ. δικαιούχοι – Τι αλλάζει στα ποσά
Συντάξεις: Πότε πληρώνονται 2,5 εκατ. δικαιούχοι – Τι αλλάζει στα ποσά
Τρεις πληρωμές σε λιγότερο από έναν μήνα για τους συνταξιούχους, με τις συντάξεις Δεκεμβρίου στις 25 και 27 Νοεμβρίου και τις συντάξεις Ιανουαρίου πριν από τα Χριστούγεννα, με εκτιμώμενη αύξηση 2,8%
Τρεις διαδοχικές πληρωμές μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα διαμορφώνουν το χρονοδιάγραμμα των συνταξιούχων ενόψει των Χριστουγέννων, με τις πιστώσεις να ξεκινούν από την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ και να ολοκληρώνονται με τις συντάξεις Ιανουαρίου 2027, στις οποίες αναμένεται να ενσωματωθεί η νέα ετήσια αύξηση.
Μετά την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, ακολουθεί η πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου στις 25 και 27 Νοεμβρίου, ενώ η επόμενη καταβολή, που αφορά στις συντάξεις Ιανουαρίου, προγραμματίζεται νωρίτερα από το συνηθισμένο λόγω των εορτών.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Μετά την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, ακολουθεί η πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου στις 25 και 27 Νοεμβρίου, ενώ η επόμενη καταβολή, που αφορά στις συντάξεις Ιανουαρίου, προγραμματίζεται νωρίτερα από το συνηθισμένο λόγω των εορτών.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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