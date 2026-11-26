Τρεις πληρωμές σε λιγότερο από έναν μήνα για τους συνταξιούχους, με τις συντάξεις Δεκεμβρίου στις 25 και 27 Νοεμβρίου και τις συντάξεις Ιανουαρίου πριν από τα Χριστούγεννα, με εκτιμώμενη αύξηση 2,8%