Motor Oil: Εκτίναξη καθαρών κερδών στα €1,39 δισ. στο εννεάμηνο – EBITDA άνω των 2 δισ. και προσωρινό μέρισμα €0,55
Motor Oil: Εκτίναξη καθαρών κερδών στα €1,39 δισ. στο εννεάμηνο – EBITDA άνω των 2 δισ. και προσωρινό μέρισμα €0,55
Στα 11,7 δισ. ευρώ αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών , ισχυρές ταμειακές ροές, σημαντική μείωση του δανεισμού και προσωρινό μέρισμα ύψους 0,55 ευρώ ανά μετοχή
Υπερτριπλασιασμό της καθαρής κερδοφορίας, ισχυρή αύξηση του κύκλου εργασιών και σημαντική ενίσχυση της ρευστότητας κατέγραψε ο όμιλος Motor Oil στο εννεάμηνο 2026, με τις οικονομικές επιδόσεις του τρίτου τριμήνου να δίνουν πρόσθετη ώθηση στα αποτελέσματα.
Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,392 δισ. ευρώ, έναντι 453,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 207,1%, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 11,709 δισ. ευρώ, από 8,476 δισ. ευρώ, ενισχυμένος κατά 38,1%.
EBITDA άνω των 2 δισ. ευρώ
Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, με τα EBITDA να ανέρχονται σε 2,036 δισ. ευρώ, έναντι 763,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση κατά 166,5%.
Το περιθώριο EBITDA διευρύνθηκε στο 17,4% από 9%, ενώ τα μικτά κέρδη εκτινάχθηκαν κατά 209,6%, στα 2,202 δισ. ευρώ, έναντι 711,2 εκατ. ευρώ πέρυσι.
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Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,392 δισ. ευρώ, έναντι 453,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 207,1%, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 11,709 δισ. ευρώ, από 8,476 δισ. ευρώ, ενισχυμένος κατά 38,1%.
EBITDA άνω των 2 δισ. ευρώ
Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, με τα EBITDA να ανέρχονται σε 2,036 δισ. ευρώ, έναντι 763,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση κατά 166,5%.
Το περιθώριο EBITDA διευρύνθηκε στο 17,4% από 9%, ενώ τα μικτά κέρδη εκτινάχθηκαν κατά 209,6%, στα 2,202 δισ. ευρώ, έναντι 711,2 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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