Η απαγορευμένη επιστολή της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄: Γιατί κανείς δεν επιτρέπεται να ανοίξει το γράμμα του 1986 μέχρι το 2085
Η απαγορευμένη επιστολή της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄: Γιατί κανείς δεν επιτρέπεται να ανοίξει το γράμμα του 1986 μέχρι το 2085
Καθημερινά, χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες διασχίζουν τις μαρμάρινες στοές του Queen Victoria Building (QVB) στην καρδιά του Σίδνεϊ
Ανάμεσα στις βιτρίνες των πολυτελών καταστημάτων, τον ήχο των βημάτων και το φως που διαπερνά τα περίτεχνα βιτρώ του 19ου αιώνα, ελάχιστοι συνειδητοποιούν ότι ακριβώς πάνω από τα κεφάλια τους, σε έναν προστατευμένο χώρο κοντά στον κεντρικό θόλο, αναπαύεται μια σιωπηλή χρονοκάψουλα βασιλικής ιστορίας.
Πρόκειται για μια χειρόγραφη επιστολή της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, γραμμένη τον Νοέμβριο του 1986. Από τη στιγμή που σφραγίστηκε, το περιεχόμενό της παραμένει ένα από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά της Κοινοπολιτείας. Σύμφωνα με μαρτυρίες και ιστορικά αρχεία, ούτε καν οι πιο στενοί σύμβουλοι και αυλικοί της μονάρχη δεν γνώριζαν τι ακριβώς αποτύπωσε στο χαρτί.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Πρόκειται για μια χειρόγραφη επιστολή της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, γραμμένη τον Νοέμβριο του 1986. Από τη στιγμή που σφραγίστηκε, το περιεχόμενό της παραμένει ένα από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά της Κοινοπολιτείας. Σύμφωνα με μαρτυρίες και ιστορικά αρχεία, ούτε καν οι πιο στενοί σύμβουλοι και αυλικοί της μονάρχη δεν γνώριζαν τι ακριβώς αποτύπωσε στο χαρτί.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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