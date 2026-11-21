Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο: Με περίπου 6 εκατ. ευρώ στα χέρια του Μελισσανίδη – Το παρασκήνιο και οι υπογραφές

Διπλάσια από του δεύτερου διεκδικητή η προσφορά της Aplekton Holdings - Η δεύτερη επικράτηση μετά το ναυάγιο του 2023, η κοινή παρουσία με τον κ. Γιάννη Μυτιληναίο στον γειτονικό Ιππόδρομο και η ρήτρα για τις χρήσεις γης