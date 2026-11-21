Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο: Με περίπου 6 εκατ. ευρώ στα χέρια του Μελισσανίδη – Το παρασκήνιο και οι υπογραφές
Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο: Με περίπου 6 εκατ. ευρώ στα χέρια του Μελισσανίδη – Το παρασκήνιο και οι υπογραφές
Διπλάσια από του δεύτερου διεκδικητή η προσφορά της Aplekton Holdings - Η δεύτερη επικράτηση μετά το ναυάγιο του 2023, η κοινή παρουσία με τον κ. Γιάννη Μυτιληναίο στον γειτονικό Ιππόδρομο και η ρήτρα για τις χρήσεις γης
Στα επίπεδα των 6 εκατ. ευρώ κινείται, σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney, η προσφορά με την οποία η Aplekton Holdings, με έδρα την Κύπρο και συμφερόντων της οικογένειας του κ. Δημήτρη Μελισσανίδη, αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής για το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο στο Μαρκόπουλο. Το ποσό φέρεται να είναι περίπου διπλάσιο από εκείνο που προσέφερε ο δεύτερος διεκδικητής, ενώ στόχος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου είναι η υπογραφή της σύμβασης το αργότερο στις αρχές του 2027, εφόσον δεν προκύψουν νέες εμπλοκές.
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