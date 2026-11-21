Σπίτι μου 3: Δάνεια έως 230.000 ευρώ για αγορά κατοικίας – Τα νέα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια

Με προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ προχωρά το νέο στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» - Αυξάνεται στα 55 έτη το ηλικιακό όριο, στις 300.000 ευρώ η μέγιστη αξία κατοικίας και στις 230.000 ευρώ το ανώτατο δάνειο - Πόσα ίδια κεφάλαια θα χρειαστούν οι αγοραστές