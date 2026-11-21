Σπίτι μου 3: Δάνεια έως 230.000 ευρώ για αγορά κατοικίας – Τα νέα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια
Σπίτι μου 3: Δάνεια έως 230.000 ευρώ για αγορά κατοικίας – Τα νέα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια
Με προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ προχωρά το νέο στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» - Αυξάνεται στα 55 έτη το ηλικιακό όριο, στις 300.000 ευρώ η μέγιστη αξία κατοικίας και στις 230.000 ευρώ το ανώτατο δάνειο - Πόσα ίδια κεφάλαια θα χρειαστούν οι αγοραστές
Νέα δυνατότητα απόκτησης πρώτης κατοικίας με χαμηλότοκο στεγαστικό δάνειο αναμένεται να αποκτήσουν χιλιάδες νοικοκυριά μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου 3», το οποίο περιλαμβάνεται στις στεγαστικές παρεμβάσεις του κρατικού προϋπολογισμού του 2027, που κατατέθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στη Βουλή.
Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικούς πόρους 2 δισ. ευρώ και προβλέπει σημαντική διεύρυνση των ηλικιακών, εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων σε σύγκριση με το «Σπίτι μου 2».
Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά το ανώτατο ηλικιακό όριο, που αυξάνεται από τα 50 στα 55 έτη, επιτρέποντας σε περισσότερους ενδιαφερόμενους μεγαλύτερης ηλικίας να διεκδικήσουν χρηματοδότηση.
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Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικούς πόρους 2 δισ. ευρώ και προβλέπει σημαντική διεύρυνση των ηλικιακών, εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων σε σύγκριση με το «Σπίτι μου 2».
Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά το ανώτατο ηλικιακό όριο, που αυξάνεται από τα 50 στα 55 έτη, επιτρέποντας σε περισσότερους ενδιαφερόμενους μεγαλύτερης ηλικίας να διεκδικήσουν χρηματοδότηση.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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