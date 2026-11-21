Maestro: Tο τέλος μιας σειράς που έδωσε αξία στην Ελλάδα
Maestro: Tο τέλος μιας σειράς που έδωσε αξία στην Ελλάδα
Η ελληνική σειρά που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο μέσα από το Netflix ετοιμάζεται να γράψει το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας της
Τα έξι επεισόδια της τέταρτης σεζόν του «Maestro» ανεβαίνουν στο Netflix στις 18 Δεκεμβρίου. Είναι η πρώτη φορά που η πλατφόρμα προηγείται της τηλεοπτικής προβολής στην Ελλάδα. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, που υπογράφει σενάριο και σκηνοθεσία και κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο, επιβεβαίωσε στις 8 Νοεμβρίου, στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ότι με αυτόν τον κύκλο η ιστορία κλείνει οριστικά.
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