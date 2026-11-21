Platon: Ο ελληνικής καταγωγής φωτογράφος που ένιωσε την ανάσα του Πούτιν και έζησε τις τελευταίες στιγμές του Μοχάμεντ Άλι
Platon: Ο ελληνικής καταγωγής φωτογράφος που ένιωσε την ανάσα του Πούτιν και έζησε τις τελευταίες στιγμές του Μοχάμεντ Άλι
Κάποιες φορές η απόσταση ανάμεσα στην απόλυτη εξουσία και την ανθρώπινη αδυναμία μετριέται σε ελάχιστα εκατοστά
Τόσο κοντά βρέθηκε ο Platon στον Βλαντίμιρ Πούτιν όταν ανέλαβε να τον φωτογραφίσει για το εξώφυλλο του περιοδικού TIME, που τον είχε ανακηρύξει Πρόσωπο της Χρονιάς το 2007. Ο Ρώσος πρόεδρος καθόταν απέναντί του, με εκείνο το παγερό, σχεδόν αδιαπέραστο βλέμμα που έμελλε να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας, ενώ ο φωτογράφος προσπαθούσε να διακρίνει τι κρυβόταν πίσω από την επιμελώς κατασκευασμένη εικόνα του πανίσχυρου ηγέτη. Δεν ήταν μια συνηθισμένη φωτογράφιση, ούτε μια ελεγχόμενη συνάντηση που φέρνει τον κυρίαρχο ηγέτη να φλερτάρει με την αθανασία.
Platon: Ο ελληνικής καταγωγής φωτογράφος που ένιωσε την ανάσα του Πούτιν και έζησε τις τελευταίες στιγμές του Μοχάμεντ Άλι
2015 – Αντέλ: Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, γεννημένη το 1988.
«Θυμάμαι να νιώθω την ανάσα του Πούτιν στο πρόσωπό μου και πίσω μου να παραμονεύουν τα άτομα της ασφάλειάς του. Όταν βγήκα από το στούντιο, είδα να βρίσκονται απέναντι αγκυροβολημένοι σκοπευτές», μας είχε εξομολογηθεί ο Platon πριν περίπου από μία δεκαετία στο Μιλάνο, σε μια συνέντευξη με αφορμή τη συνεργασία του με τη Lavazza. Ήταν μια φωτογραφία που δεν αποτύπωνε απλώς έναν πολιτικό ηγέτη αλλά συμπύκνωνε την ψυχολογία της εξουσίας, την τρομακτική της αυτοπεποίθηση και την αμφίσημη γοητεία της. Και όχι τυχαία δεν βρέθηκε μόνο στο εξώφυλλο του Time αλλά έγραψε Ιστορία.
Ο ίδιος, όμως, άνθρωπος που κατάφερε να βρεθεί σε απόσταση αναπνοής από τον Πούτιν, να φωτογραφίσει τον Μουαμάρ Καντάφι, τον Μπαράκ Ομπάμα, τον Μπιλ Κλίντον και τον Ντόναλντ Τραμπ, θεωρεί ότι ο πραγματικός παράδεισος βρίσκεται σε ένα μικρό κυκλαδίτικο χωριό, στις Λεύκες της Πάρου. Ήταν το μέρος που διάλεξε να παντρευτεί, που σκέφτεται σε κάθε δύσκολη αποστολή και όπου επιστρέφει για να βρει την εσωτερική ηρεμία. Επίσης, είναι το μέρος όπου οι άνθρωποι δεν χρειάζονται τίτλους για να αποκτήσουν σημασία και η φωτογραφία μπορεί να επιστρέψει στην πρωταρχική της αποστολή: να διασώσει κάτι από την αλήθεια μιας ανθρώπινης παρουσίας.
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Platon: Ο ελληνικής καταγωγής φωτογράφος που ένιωσε την ανάσα του Πούτιν και έζησε τις τελευταίες στιγμές του Μοχάμεντ Άλι
2015 – Αντέλ: Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, γεννημένη το 1988.
«Θυμάμαι να νιώθω την ανάσα του Πούτιν στο πρόσωπό μου και πίσω μου να παραμονεύουν τα άτομα της ασφάλειάς του. Όταν βγήκα από το στούντιο, είδα να βρίσκονται απέναντι αγκυροβολημένοι σκοπευτές», μας είχε εξομολογηθεί ο Platon πριν περίπου από μία δεκαετία στο Μιλάνο, σε μια συνέντευξη με αφορμή τη συνεργασία του με τη Lavazza. Ήταν μια φωτογραφία που δεν αποτύπωνε απλώς έναν πολιτικό ηγέτη αλλά συμπύκνωνε την ψυχολογία της εξουσίας, την τρομακτική της αυτοπεποίθηση και την αμφίσημη γοητεία της. Και όχι τυχαία δεν βρέθηκε μόνο στο εξώφυλλο του Time αλλά έγραψε Ιστορία.
Ο ίδιος, όμως, άνθρωπος που κατάφερε να βρεθεί σε απόσταση αναπνοής από τον Πούτιν, να φωτογραφίσει τον Μουαμάρ Καντάφι, τον Μπαράκ Ομπάμα, τον Μπιλ Κλίντον και τον Ντόναλντ Τραμπ, θεωρεί ότι ο πραγματικός παράδεισος βρίσκεται σε ένα μικρό κυκλαδίτικο χωριό, στις Λεύκες της Πάρου. Ήταν το μέρος που διάλεξε να παντρευτεί, που σκέφτεται σε κάθε δύσκολη αποστολή και όπου επιστρέφει για να βρει την εσωτερική ηρεμία. Επίσης, είναι το μέρος όπου οι άνθρωποι δεν χρειάζονται τίτλους για να αποκτήσουν σημασία και η φωτογραφία μπορεί να επιστρέψει στην πρωταρχική της αποστολή: να διασώσει κάτι από την αλήθεια μιας ανθρώπινης παρουσίας.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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