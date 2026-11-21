Τα γενέθλια της Κάθριν Εμπειρίκου στη NY και η αποκάλυψη ενός πίνακα, η χορηγία της οικογένειας Αγγελάκου και 15 άγνωστες φωτό από το event Bvlgari
Τα γενέθλια της Κάθριν Εμπειρίκου στη NY και η αποκάλυψη ενός πίνακα, η χορηγία της οικογένειας Αγγελάκου και 15 άγνωστες φωτό από το event Bvlgari
To πορτραίτο του Αντι Γουόρχολ στη φωτισμένη Νέα Υόρκη, η ενσυναίσθηση του shipping και η λάμψη του Ιταλικού οίκου μας βάζουν με το δεξί σε γιορτινό mood
To πορτραίτο του Αντι Γουόρχολ στη φωτισμένη Νέα Υόρκη, η ενσυναίσθηση του shipping και η λάμψη του Ιταλικού οίκου μας βάζουν με το δεξί σε γιορτινό mood.
Μια δυναμική γόνος στα μεγάλα σαλόνια της Ευρώπης
Όταν η Κάθριν Εμπειρίκου εμφανίστηκε πριν από χρόνια στο χορό των debutants, όλοι έψαχναν να βρουν ποια είναι η νεαρή αριστοκράτισσα με την εκθαμβωτική haut couture Thierry Mugler τουαλέτα. Ένα δυνατό όνομα πάντως και πάμπολλες προσκλήσεις από τα exclusive event της ευρωπαϊκής hit society την έκαναν το πρόσωπο των κοσμικών στηλών της γηραιάς Αλβιώνας.
Η Κάθριν είναι το νεότερο μέλος της δυναστείας Εμπειρίκου. Παππούς της υπήρξε ο Γιώργος Εμπειρίκος , ένας από τους ισχυρούς άνδρες της ναυτιλίας και τους μεγαλύτερους συλλέκτες ιδιωτικής συλλογής Σεζάν. Οι γονείς της Αριστείδης και η Νάταλι διέμεναν για χρόνια στο Λονδίνο, διατηρώντας ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Μια δυναμική γόνος στα μεγάλα σαλόνια της Ευρώπης
Όταν η Κάθριν Εμπειρίκου εμφανίστηκε πριν από χρόνια στο χορό των debutants, όλοι έψαχναν να βρουν ποια είναι η νεαρή αριστοκράτισσα με την εκθαμβωτική haut couture Thierry Mugler τουαλέτα. Ένα δυνατό όνομα πάντως και πάμπολλες προσκλήσεις από τα exclusive event της ευρωπαϊκής hit society την έκαναν το πρόσωπο των κοσμικών στηλών της γηραιάς Αλβιώνας.
Η Κάθριν είναι το νεότερο μέλος της δυναστείας Εμπειρίκου. Παππούς της υπήρξε ο Γιώργος Εμπειρίκος , ένας από τους ισχυρούς άνδρες της ναυτιλίας και τους μεγαλύτερους συλλέκτες ιδιωτικής συλλογής Σεζάν. Οι γονείς της Αριστείδης και η Νάταλι διέμεναν για χρόνια στο Λονδίνο, διατηρώντας ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα