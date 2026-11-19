Νίκος Τσάκος: «Θέλω περισσότερα πλοία με ελληνική σημαία» – Η πρόταση για το νορβηγικό μοντέλο και το στοίχημα της TEN
Νίκος Τσάκος: «Θέλω περισσότερα πλοία με ελληνική σημαία» – Η πρόταση για το νορβηγικό μοντέλο και το στοίχημα της TEN
Τα 6.500 ελληνόκτητα πλοία και η συρρίκνωση των Ελλήνων ναυτικών – Οι προσωπικές εξομολογήσεις του Νίκου Τσάκου, η Wall Street, οι επενδύσεις και η γεωπολιτική στη συζήτησή του με τον Στέλιο Ζαβό, σε εκδήλωση του Harvard Business School Club of Greece
Την ανάγκη να επιστρέψουν περισσότερα ελληνόκτητα πλοία στην ελληνική σημαία, με αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο του νηολογίου κατά το νορβηγικό πρότυπο, έθεσε ο Νίκος Τσάκος, συνδέοντας ευθέως τη ναυτιλιακή ισχύ της χώρας με τη γεωπολιτική της παρουσία.
Ο επικεφαλής της Tsakos Energy Navigation (TEN) αποκάλυψε ότι τουλάχιστον δέκα πλοία της εταιρείας του διέρχονται κάθε εβδομάδα από τον Βόσπορο και υποστήριξε ότι θα ήταν στρατηγικά προτιμότερο να ταξιδεύουν με ελληνική σημαία. Την ίδια στιγμή, προειδοποίησε για τη δραματική μείωση των Ελλήνων ναυτικών, από 180.000 στο παρελθόν σε περίπου 25.000 σήμερα, ενώ παρουσίασε την Ελλάδα ως τη «Silicon Valley της ναυτιλίας».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο επικεφαλής της Tsakos Energy Navigation (TEN) αποκάλυψε ότι τουλάχιστον δέκα πλοία της εταιρείας του διέρχονται κάθε εβδομάδα από τον Βόσπορο και υποστήριξε ότι θα ήταν στρατηγικά προτιμότερο να ταξιδεύουν με ελληνική σημαία. Την ίδια στιγμή, προειδοποίησε για τη δραματική μείωση των Ελλήνων ναυτικών, από 180.000 στο παρελθόν σε περίπου 25.000 σήμερα, ενώ παρουσίασε την Ελλάδα ως τη «Silicon Valley της ναυτιλίας».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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