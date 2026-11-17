Τέλος εποχής για τη Ζορπίδης Τravel μετά από 51 χρόνια – Οι οικογενειακές έριδες, τα χρέη και η πορεία προς την πτώχευση
Τέλος εποχής για τη Ζορπίδης Τravel μετά από 51 χρόνια – Οι οικογενειακές έριδες, τα χρέη και η πορεία προς την πτώχευση
Από τον στόλο των 100 λεωφορείων και την κυριαρχία στον οργανωμένο τουρισμό της Βόρειας Ελλάδας, στην παύση λειτουργίας – Οι δικαστικές διαμάχες, οι οικονομικές εκκρεμότητες και το «εις το επανιδείν» του Μιχάλη Ζορπίδη
Την προσωρινή παύση της λειτουργίας της ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα 16/11, η Ζορπίδης Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται εδώ και 51 χρόνια στον χώρο του οργανωμένου τουρισμού.
Η εταιρεία με σημαντική δραστηριότητα και παρουσία δεκαετιών στον τομέα των ταξιδίων και των μεταφορών στη Θεσσαλονίκη δημιουργήθηκε στο μακρινό παρελθόν από το Μιχάλη Ζορπίδη (πρώην και μακροβιότερος πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης) και τον ξάδερφό του Γιώργο.
Ήταν κοινό μυστικό στην αγορά τα ζητήματα που αντιμετώπιζε ο Τουριστικός Οργανισμός Ζορπίδη το τελευταίο διάστημα με σημαντικό θέμα και τις οικογενειακές έριδες μεταξύ των μετόχων, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, πέραν και των γενικότερων ζητημάτων στην αγορά όπως π.χ. η αλλαγή στους κανονισμούς κυκλοφορίας των πούλμαν.
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Η εταιρεία με σημαντική δραστηριότητα και παρουσία δεκαετιών στον τομέα των ταξιδίων και των μεταφορών στη Θεσσαλονίκη δημιουργήθηκε στο μακρινό παρελθόν από το Μιχάλη Ζορπίδη (πρώην και μακροβιότερος πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης) και τον ξάδερφό του Γιώργο.
Ήταν κοινό μυστικό στην αγορά τα ζητήματα που αντιμετώπιζε ο Τουριστικός Οργανισμός Ζορπίδη το τελευταίο διάστημα με σημαντικό θέμα και τις οικογενειακές έριδες μεταξύ των μετόχων, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, πέραν και των γενικότερων ζητημάτων στην αγορά όπως π.χ. η αλλαγή στους κανονισμούς κυκλοφορίας των πούλμαν.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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