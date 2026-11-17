Τέλη κυκλοφορίας 2027: Στο myCAR τα ειδοποιητήρια, πότε λήγει η προθεσμία - Τα πρόστιμα για καθυστέρηση

Οσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων για τα τέλη κυκλοφορίας 2027, τη διαδικασία πληρωμής και τα πρόστιμα που φτάνουν έως το 100%