Τέλη κυκλοφορίας 2027: Στο myCAR τα ειδοποιητήρια, πότε λήγει η προθεσμία - Τα πρόστιμα για καθυστέρηση
Τέλη κυκλοφορίας 2027: Στο myCAR τα ειδοποιητήρια, πότε λήγει η προθεσμία - Τα πρόστιμα για καθυστέρηση
Οσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων για τα τέλη κυκλοφορίας 2027, τη διαδικασία πληρωμής και τα πρόστιμα που φτάνουν έως το 100%
Τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2027 μπορούν να αναζητούν οι ιδιοκτήτες οχημάτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ, προκειμένου να ενημερωθούν για τα ποσά που καλούνται να καταβάλουν.
Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ για όσους καθυστερήσουν προβλέπονται κλιμακωτά πρόστιμα, τα οποία μπορεί να φτάσουν ακόμη και στο 100% της αρχικής οφειλής.
Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών μπορούν να κατεβάσουν το ειδοποιητήριο ηλεκτρονικά, είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet είτε χωρίς κωδικούς, μέσω ειδικής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ.
Αφού συνδεθούν με τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet, επιλέγουν την ενότητα για τα τέλη κυκλοφορίας και στη συνέχεια το έτος 2027.
Μέσω της εφαρμογής μπορούν να εμφανίσουν το σχετικό ειδοποιητήριο, να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή ή στο κινητό τους και να το εκτυπώσουν.
Στο έγγραφο αναγράφονται το ποσό που οφείλεται και τα απαραίτητα στοιχεία για την πληρωμή.
Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας «Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet» (https://www.aade.gr/teli-kykloforias-horis-kodikoys-taxisnet).
Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να συμπληρώσουν τον ΑΦΜ που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και το έτος 2027.
Στη συνέχεια επιλέγουν «Εκτύπωση» για να αποκτήσουν το έντυπο πληρωμής.
Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ για όσους καθυστερήσουν προβλέπονται κλιμακωτά πρόστιμα, τα οποία μπορεί να φτάσουν ακόμη και στο 100% της αρχικής οφειλής.
Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών μπορούν να κατεβάσουν το ειδοποιητήριο ηλεκτρονικά, είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet είτε χωρίς κωδικούς, μέσω ειδικής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ.
Πώς θα εκτυπώσετε τα τέλη κυκλοφορίας 2027 μέσω myCARΓια να βρουν το ειδοποιητήριο, οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mycar).
Αφού συνδεθούν με τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet, επιλέγουν την ενότητα για τα τέλη κυκλοφορίας και στη συνέχεια το έτος 2027.
Μέσω της εφαρμογής μπορούν να εμφανίσουν το σχετικό ειδοποιητήριο, να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή ή στο κινητό τους και να το εκτυπώσουν.
Στο έγγραφο αναγράφονται το ποσό που οφείλεται και τα απαραίτητα στοιχεία για την πληρωμή.
Πώς θα κατεβάσετε το ειδοποιητήριο χωρίς κωδικούς TAXISnetΗ ΑΑΔΕ παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης του ειδοποιητηρίου χωρίς σύνδεση με κωδικούς TAXISnet.
Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας «Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet» (https://www.aade.gr/teli-kykloforias-horis-kodikoys-taxisnet).
Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να συμπληρώσουν τον ΑΦΜ που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και το έτος 2027.
Στη συνέχεια επιλέγουν «Εκτύπωση» για να αποκτήσουν το έντυπο πληρωμής.
Πώς γίνεται η πληρωμήΗ εξόφληση των τελών κυκλοφορίας μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω e-banking, με χρήση του κωδικού πληρωμής RF που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο.
Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής μέσω των διαθέσιμων τραπεζικών καναλιών, όπως ΑΤΜ και τραπεζικά καταστήματα, καθώς και μέσω ΕΛΤΑ, σύμφωνα με τους υποστηριζόμενους τρόπους εξόφλησης.
Οι ιδιοκτήτες καλό είναι να διατηρούν το αποδεικτικό πληρωμής.
Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, τα πρόστιμα για τα επιβατικά Ι.Χ. και τις ιδιωτικής χρήσης μοτοσικλέτες διαμορφώνονται ως εξής:
Εως 31 Ιανουαρίου 2027: Πρόστιμο 25% επί των τελών κυκλοφορίας.
Εντός Φεβρουαρίου 2027: Πρόστιμο 50%.
Από την 1η Μαρτίου 2027: Πρόστιμο ίσο με το 100% των τελών, όπως και σε περίπτωση μη καταβολής ή μερικής εξόφλησης.
Το ελάχιστο πρόστιμο είναι 30 ευρώ όταν τα οφειλόμενα τέλη είναι χαμηλότερα από αυτό το ποσό. Για ορισμένες άλλες κατηγορίες οχημάτων προβλέπονται διαφοροποιήσεις.
Για παράδειγμα, εάν τα τέλη κυκλοφορίας ενός Ι.Χ. ανέρχονται σε 200 ευρώ, ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει συνολικά 250 ευρώ εάν εξοφλήσει τον Ιανουάριο, 300 ευρώ εάν πληρώσει τον Φεβρουάριο και 400 ευρώ από τον Μάρτιο.
Για τα επιβατικά Ι.Χ. με πρώτη ταξινόμηση έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον κυβισμό του κινητήρα και το έτος πρώτης ταξινόμησης.
Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά, τα τέλη υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), σύμφωνα με την κλίμακα που ισχύει για την περίοδο ταξινόμησής τους.
Το ακριβές ποσό εμφανίζεται στο ειδοποιητήριο της ΑΑΔΕ.
Για να μην οφείλονται τα ετήσια τέλη του 2027, η ακινησία πρέπει να έχει δηλωθεί εγκαίρως, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.
Το όχημα που βρίσκεται σε ακινησία δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί και πρέπει να παραμένει στον δηλωμένο χώρο στάθμευσης.
Εφόσον ο ιδιοκτήτης αποφασίσει να το χρησιμοποιήσει ξανά, μπορεί να προχωρήσει σε άρση ακινησίας με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η ασφαλιστική κάλυψη και η καταβολή των αντίστοιχων τελών.
Η εφαρμογή myCAR παρέχει επίσης τη δυνατότητα ενημέρωσης για τυχόν οφειλές τελών κυκλοφορίας και έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής.
Οι ιδιοκτήτες καλό είναι να διατηρούν το αποδεικτικό πληρωμής.
Τα πρόστιμα για όσους καθυστερήσουνΗ εκπρόθεσμη εξόφληση συνεπάγεται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, η οποία αυξάνεται ανάλογα με τον χρόνο καταβολής.
Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, τα πρόστιμα για τα επιβατικά Ι.Χ. και τις ιδιωτικής χρήσης μοτοσικλέτες διαμορφώνονται ως εξής:
Εως 31 Ιανουαρίου 2027: Πρόστιμο 25% επί των τελών κυκλοφορίας.
Εντός Φεβρουαρίου 2027: Πρόστιμο 50%.
Από την 1η Μαρτίου 2027: Πρόστιμο ίσο με το 100% των τελών, όπως και σε περίπτωση μη καταβολής ή μερικής εξόφλησης.
Το ελάχιστο πρόστιμο είναι 30 ευρώ όταν τα οφειλόμενα τέλη είναι χαμηλότερα από αυτό το ποσό. Για ορισμένες άλλες κατηγορίες οχημάτων προβλέπονται διαφοροποιήσεις.
Για παράδειγμα, εάν τα τέλη κυκλοφορίας ενός Ι.Χ. ανέρχονται σε 200 ευρώ, ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει συνολικά 250 ευρώ εάν εξοφλήσει τον Ιανουάριο, 300 ευρώ εάν πληρώσει τον Φεβρουάριο και 400 ευρώ από τον Μάρτιο.
Πώς υπολογίζονται τα τέλη κυκλοφορίαςΤο ποσό που καλείται να πληρώσει κάθε ιδιοκτήτης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά και την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης του οχήματος.
Για τα επιβατικά Ι.Χ. με πρώτη ταξινόμηση έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον κυβισμό του κινητήρα και το έτος πρώτης ταξινόμησης.
Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά, τα τέλη υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), σύμφωνα με την κλίμακα που ισχύει για την περίοδο ταξινόμησής τους.
Το ακριβές ποσό εμφανίζεται στο ειδοποιητήριο της ΑΑΔΕ.
Τι ισχύει για τα οχήματα που θα τεθούν σε ακινησίαΟι ιδιοκτήτες που δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους το 2027 έχουν τη δυνατότητα να το θέσουν σε ψηφιακή ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCAR, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν την αρμόδια φορολογική υπηρεσία.
Για να μην οφείλονται τα ετήσια τέλη του 2027, η ακινησία πρέπει να έχει δηλωθεί εγκαίρως, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.
Το όχημα που βρίσκεται σε ακινησία δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί και πρέπει να παραμένει στον δηλωμένο χώρο στάθμευσης.
Εφόσον ο ιδιοκτήτης αποφασίσει να το χρησιμοποιήσει ξανά, μπορεί να προχωρήσει σε άρση ακινησίας με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η ασφαλιστική κάλυψη και η καταβολή των αντίστοιχων τελών.
Η εφαρμογή myCAR παρέχει επίσης τη δυνατότητα ενημέρωσης για τυχόν οφειλές τελών κυκλοφορίας και έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής.
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