Nvidia: Σόρος και μεγάλα family offices πούλησαν μεγάλα μερίδια πριν την έξοδο Χουάνγκ – Οι κινήσεις των ισχυρών
Nvidia: Σόρος και μεγάλα family offices πούλησαν μεγάλα μερίδια πριν την έξοδο Χουάνγκ – Οι κινήσεις των ισχυρών
Το επενδυτικό γραφείο του Σόρος μείωσε σχεδόν κατά 20% τη συμμετοχή του στην Nvidia, ακολουθώντας άλλους μεγάλους διαχειριστές ιδιωτικών περιουσιών – Οι αποκαλύψεις των επενδυτικών χαρτοφυλακίων δείχνουν πωλήσεις 206.000 μετοχών αξίας έως $47,4 εκατ.
Σε σημαντική μείωση της έκθεσής τους στην Nvidia είχαν προχωρήσει ο Τζορτζ Σόρος και ορισμένοι από τους μεγαλύτερους διαχειριστές οικογενειακών περιουσιών στον κόσμο, πριν ξεσπάσει η κρίση που οδήγησε στην αιφνιδιαστική απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του αμερικανικού κολοσσού ημιαγωγών.
Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg από τις τριμηνιαίες υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις επενδυτικών θέσεων στις ΗΠΑ, το επενδυτικό γραφείο του Σόρος περιόρισε σχεδόν κατά το ένα πέμπτο τη συμμετοχή του στην Nvidia κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, κατοχυρώνοντας μέρος των σημαντικών κερδών που είχε αποφέρει η άνοδος της μετοχής.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg από τις τριμηνιαίες υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις επενδυτικών θέσεων στις ΗΠΑ, το επενδυτικό γραφείο του Σόρος περιόρισε σχεδόν κατά το ένα πέμπτο τη συμμετοχή του στην Nvidia κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, κατοχυρώνοντας μέρος των σημαντικών κερδών που είχε αποφέρει η άνοδος της μετοχής.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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