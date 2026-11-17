Nvidia: Σόρος και μεγάλα family offices πούλησαν μεγάλα μερίδια πριν την έξοδο Χουάνγκ – Οι κινήσεις των ισχυρών

Το επενδυτικό γραφείο του Σόρος μείωσε σχεδόν κατά 20% τη συμμετοχή του στην Nvidia, ακολουθώντας άλλους μεγάλους διαχειριστές ιδιωτικών περιουσιών – Οι αποκαλύψεις των επενδυτικών χαρτοφυλακίων δείχνουν πωλήσεις 206.000 μετοχών αξίας έως $47,4 εκατ.