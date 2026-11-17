Θερμοσίφωνας: Πόσο ρεύμα καίει σε 15, 30 και 60 λεπτά – Πότε συμφέρει να τον κλείνουμε
Θερμοσίφωνας: Πόσο ρεύμα καίει σε 15, 30 και 60 λεπτά – Πότε συμφέρει να τον κλείνουμε
Πόσο κοστίζει η λειτουργία του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα και πόση ώρα χρειάζεται για ζεστό νερό — Τι ισχύει για τον θερμοστάτη, τις θερμικές απώλειες και τις κινήσεις που μειώνουν την κατανάλωση
Πόση ώρα πρέπει να αφήνουμε αναμμένο τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα για να έχουμε αρκετό ζεστό νερό, χωρίς να πληρώνουμε περισσότερα από όσα χρειάζεται; Το ερώτημα απασχολεί χιλιάδες νοικοκυριά, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, όταν η θερμοκρασία του νερού είναι χαμηλότερη και η θέρμανσή του απαιτεί περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια.
Η συνήθεια να ανάβουμε τον θερμοσίφωνα για 15 ή 20 λεπτά πριν από το μπάνιο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το νερό έχει φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία. Αντίστοιχα, η παραμονή της συσκευής σε λειτουργία για μία ώρα δεν συνεπάγεται πάντα ότι καταναλώνει ρεύμα αδιάκοπα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η συνήθεια να ανάβουμε τον θερμοσίφωνα για 15 ή 20 λεπτά πριν από το μπάνιο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το νερό έχει φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία. Αντίστοιχα, η παραμονή της συσκευής σε λειτουργία για μία ώρα δεν συνεπάγεται πάντα ότι καταναλώνει ρεύμα αδιάκοπα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα