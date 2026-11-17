Θερμοσίφωνας: Πόσο ρεύμα καίει σε 15, 30 και 60 λεπτά – Πότε συμφέρει να τον κλείνουμε

Πόσο κοστίζει η λειτουργία του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα και πόση ώρα χρειάζεται για ζεστό νερό — Τι ισχύει για τον θερμοστάτη, τις θερμικές απώλειες και τις κινήσεις που μειώνουν την κατανάλωση