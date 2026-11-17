Το 2016 μια ομάδα κυβερνοεγκληματιών επιχείρησε να αρπάξει σχεδόν 1 δισ. δολάρια μέσω του συστήματος SWIFT σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο τολμηρές ψηφιακές τραπεζικές ληστείες στην ιστορία