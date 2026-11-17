Σαν σενάριο ταινίας: Η μεγάλη ηλεκτρονική ληστεία των 81 εκατ. δολαρίων
Σαν σενάριο ταινίας: Η μεγάλη ηλεκτρονική ληστεία των 81 εκατ. δολαρίων
Το 2016 μια ομάδα κυβερνοεγκληματιών επιχείρησε να αρπάξει σχεδόν 1 δισ. δολάρια μέσω του συστήματος SWIFT σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο τολμηρές ψηφιακές τραπεζικές ληστείες στην ιστορία
Στις 4 Φεβρουαρίου 2016, λίγο μετά το τέλος της εργάσιμης ημέρας στην Ντάκα, κάποιος έδωσε μια σειρά από εντολές που έμελλε να προκαλέσουν έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους στην ιστορία του διεθνούς τραπεζικού συστήματος. Από τους υπολογιστές της Κεντρικής Τράπεζας του Μπανγκλαντές (Bangladesh Bank) έφυγαν ηλεκτρονικά μηνύματα προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης (Federal Reserve Bank of New York), με τα οποία ζητούνταν η μεταφορά εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό.
Δεν επρόκειτο για μια συνηθισμένη απάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ούτε για μια προσπάθεια υποκλοπής στοιχείων μεμονωμένων πελατών. Οι δράστες είχαν καταφέρει να εισχωρήσουν στο εσωτερικό ενός κεντρικού τραπεζικού οργανισμού και να εμφανίζονται ως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοί του. Στόχος τους ήταν τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας, τα χρήματα δηλαδή που διατηρούσε η Bangladesh Bank σε λογαριασμό της στη Νέα Υόρκη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Δεν επρόκειτο για μια συνηθισμένη απάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ούτε για μια προσπάθεια υποκλοπής στοιχείων μεμονωμένων πελατών. Οι δράστες είχαν καταφέρει να εισχωρήσουν στο εσωτερικό ενός κεντρικού τραπεζικού οργανισμού και να εμφανίζονται ως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοί του. Στόχος τους ήταν τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας, τα χρήματα δηλαδή που διατηρούσε η Bangladesh Bank σε λογαριασμό της στη Νέα Υόρκη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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