Ενας στους επτά εργαζόμενους κάνει δύο δουλειές: Λύση για την ακρίβεια αλλά και επένδυση για μεγαλύτερη σύνταξη





Δεν πρόκειται απλώς για μια νέα εργασιακή τάση, αλλά για αδήριτη ανάγκη, καθώς η οικονομική πίεση και το αυξημένο κόστος ζωής αλλάζουν τις επιλογές τους. Τα στοιχεία της Randstad Workmonitor 2026 δείχνουν ότι το 51% των εργαζομένων εξετάζει το ενδεχόμενο να αναλάβει δεύτερη εργασία. Το ποσοστό είναι υπερδιπλάσιο από το 22% του 2024, κάτι που δείχνει ότι οι αυξημένες τιμές προϊόντων, ενέργειας και υπηρεσιών τα δύο τελευταία χρόνια έχουν πιέσει υπερβολικά τα νοικοκυριά.





Το φαινόμενο δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό, καθώς ολόκληρη η Ευρώπη βασανίζεται από την ακρίβεια. Στο εξωτερικό έχει ήδη αποκτήσει όνομα: polyworking. Ο όρος περιγράφει την ταυτόχρονη διατήρηση περισσότερων από μία δουλειών ή επαγγελματικών ρόλων, αντί της αποκλειστικής εξάρτησης από έναν εργοδότη και μία πηγή εισοδήματος.



Σύμφωνα με τη Eurostat, η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις των χωρών της Γηραιάς Ηπείρου ως προς τα ποσοστά των «διπλά» απασχολούμενων, κάτι που εξηγείται και από τα υψηλά επίπεδα της ανασφάλιστης εργασίας, ιδίως σε δουλειές που θεωρούνται «δεύτερες» ή «συμπληρωματικές». Το μεγαλύτερο μερίδιο καταγράφεται στην Ολλανδία, στη Φινλανδία και τη Δανία.



Υψηλότερη σύνταξη Εκτός από την ενίσχυση του μηνιαίου εισοδήματος που είναι το βασικό ζητούμενο για το χρονικό διάστημα που ο εργαζόμενος βρίσκεται εντός της αγοράς εργασίας, η διπλή απασχόληση καλλιεργεί προσδοκίες και για υψηλότερη σύνταξη.



Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου 2017, με τη λειτουργία του ενιαίου ΕΦΚΑ, η παράλληλη δραστηριότητα δεν δημιουργεί έναν δεύτερο αυτοτελή χρόνο ασφάλισης, αλλά οι εισφορές από τις διαφορετικές δραστηριότητες μπορούν να συνυπολογιστούν για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και να επηρεάσουν ανοδικά το ύψος της ανταποδοτικής σύνταξης.



Μεγάλη μερίδα είναι και οι αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι, έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι συνδυάζουν μισθωτή εργασία και ελεύθερο επάγγελμα προσδοκώντας επίσης υψηλότερη σύνταξη.



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Το τελικό όφελος κρίνεται εξατομικευμένα: τα χρόνια παράλληλης ασφάλισης, το ύψος των εισφορών, οι συντάξιμες αποδοχές και η ημερομηνία συνταξιοδότησης καθορίζουν αν και σε ποιο ύψος προκύπτει πρόσθετο ποσό. Πάντως, σε αρκετές περιπτώσεις η προσαύξηση ξεπερνά τα 300 ευρώ τον μήνα, ενώ τα αναδρομικά που εκκρεμούν μπορεί να υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ.



Δύο κατηγορίες Σε γενικές γραμμές οι υποψήφιοι συνταξιούχοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.

■ Σε εκείνους που αποχώρησαν μετά το 2024, οι οποίοι λαμβάνουν κανονικά τις προσαυξήσεις καθώς έχει ενεργοποιηθεί το σχετικό λογισμικό του ΕΦΚΑ. Ετσι, ασφαλισμένος που είχε για 10 χρόνια παράλληλη ασφάλιση και οι αντίστοιχες συντάξιμες αποδοχές ανέρχονταν σε 1.000 ευρώ, μπορεί να έχει προσαύξηση περίπου 150 ευρώ τον μήνα. Για 15 χρόνια η προσαύξηση μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη, εφόσον αντίστοιχα αυξάνονται οι συντάξιμες αποδοχές και οι εισφορές που αντιστοιχούν στον παράλληλο χρόνο.



Στη δεύτερη δουλειά καταφεύγει το 14% των εργαζομένων προκειμένου να αντεπεξέλθει στην ακρίβεια, αλλά και να δώσει ώθηση στη σταδιοδρομία του. Δηλαδή ένας στους επτά έχει σήμερα διπλή απασχόληση και καταβάλλει διπλές εισφορές στον ΕΦΚΑ. H πρόσφατη διάταξη για δυνατότητα απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη έως και 13 ώρες την ημέρα δεν έχει… περπατήσει ιδιαίτερα, με αποτέλεσμα περίπου 330.000 μισθωτοί να επιλέγουν ή να αναγκάζονται να έχουν δύο δουλειέςΔεν πρόκειται απλώς για μια νέα εργασιακή τάση, αλλά για αδήριτη ανάγκη, καθώς η οικονομική πίεση και το αυξημένο κόστος ζωής αλλάζουν τις επιλογές τους. Τα στοιχεία της Randstad Workmonitor 2026 δείχνουν ότι το 51% των εργαζομένων εξετάζει το ενδεχόμενο να αναλάβει δεύτερη εργασία. Το ποσοστό είναι υπερδιπλάσιο από το 22% του 2024, κάτι που δείχνει ότι οι αυξημένες τιμές προϊόντων, ενέργειας και υπηρεσιών τα δύο τελευταία χρόνια έχουν πιέσει υπερβολικά τα νοικοκυριά.Την ίδια στιγμή, το 41% δηλώνει ότι έχει αυξήσει ή σκοπεύει να αυξήσει τις ώρες απασχόλησής του στην υπάρχουσα δουλειά.Το φαινόμενο δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό, καθώς ολόκληρη η Ευρώπη βασανίζεται από την ακρίβεια. Στο εξωτερικό έχει ήδη αποκτήσει όνομα: polyworking. Ο όρος περιγράφει την ταυτόχρονη διατήρηση περισσότερων από μία δουλειών ή επαγγελματικών ρόλων, αντί της αποκλειστικής εξάρτησης από έναν εργοδότη και μία πηγή εισοδήματος.Σύμφωνα με τη Eurostat, η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις των χωρών της Γηραιάς Ηπείρου ως προς τα ποσοστά των «διπλά» απασχολούμενων, κάτι που εξηγείται και από τα υψηλά επίπεδα της ανασφάλιστης εργασίας, ιδίως σε δουλειές που θεωρούνται «δεύτερες» ή «συμπληρωματικές». Το μεγαλύτερο μερίδιο καταγράφεται στην Ολλανδία, στη Φινλανδία και τη Δανία.Εκτός από την ενίσχυση του μηνιαίου εισοδήματος που είναι το βασικό ζητούμενο για το χρονικό διάστημα που ο εργαζόμενος βρίσκεται εντός της αγοράς εργασίας, η διπλή απασχόληση καλλιεργεί προσδοκίες και για υψηλότερη σύνταξη.Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου 2017, με τη λειτουργία του ενιαίου ΕΦΚΑ, η παράλληλη δραστηριότητα δεν δημιουργεί έναν δεύτερο αυτοτελή χρόνο ασφάλισης, αλλά οι εισφορές από τις διαφορετικές δραστηριότητες μπορούν να συνυπολογιστούν για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και να επηρεάσουν ανοδικά το ύψος της ανταποδοτικής σύνταξης.Μεγάλη μερίδα είναι και οι αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι, έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι συνδυάζουν μισθωτή εργασία και ελεύθερο επάγγελμα προσδοκώντας επίσης υψηλότερη σύνταξη.Με απλά λόγια, ο ασφαλισμένος που εργάζεται ταυτόχρονα ως μισθωτός και ως ελεύθερος επαγγελματίας καταβάλλει εισφορές από τις δύο δραστηριότητες. Οι εισφορές αυτές ανάγονται σε συντάξιμες αποδοχές και προστίθενται στη βάση πάνω στην οποία υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη.Το τελικό όφελος κρίνεται εξατομικευμένα: τα χρόνια παράλληλης ασφάλισης, το ύψος των εισφορών, οι συντάξιμες αποδοχές και η ημερομηνία συνταξιοδότησης καθορίζουν αν και σε ποιο ύψος προκύπτει πρόσθετο ποσό. Πάντως, σε αρκετές περιπτώσεις η προσαύξηση ξεπερνά τα 300 ευρώ τον μήνα, ενώ τα αναδρομικά που εκκρεμούν μπορεί να υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ.Σε γενικές γραμμές οι υποψήφιοι συνταξιούχοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.■ Σε εκείνους που αποχώρησαν μετά το 2024, οι οποίοι λαμβάνουν κανονικά τις προσαυξήσεις καθώς έχει ενεργοποιηθεί το σχετικό λογισμικό του ΕΦΚΑ. Ετσι, ασφαλισμένος που είχε για 10 χρόνια παράλληλη ασφάλιση και οι αντίστοιχες συντάξιμες αποδοχές ανέρχονταν σε 1.000 ευρώ, μπορεί να έχει προσαύξηση περίπου 150 ευρώ τον μήνα. Για 15 χρόνια η προσαύξηση μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη, εφόσον αντίστοιχα αυξάνονται οι συντάξιμες αποδοχές και οι εισφορές που αντιστοιχούν στον παράλληλο χρόνο.

■ Σε εκείνους που αποχώρησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 που ξεκίνησε η λειτουργία του ενιαίου ΕΦΚΑ. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με μισθωτές αποδοχές 1.200 ευρώ και παράλληλη αυτοαπασχόληση, από την οποία προκύπτουν συντάξιμες αποδοχές περίπου 280 ευρώ, θα πάρει σύνταξη που συνολικά μπορεί να φτάσει τα 1.480 ευρώ.



■ Σε εκείνους που αποχώρησαν πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου, το 2016, οι οποίοι είχαν παράλληλη ασφάλιση στο πρώην ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ, στο ΤΣΜΕΔΕ και στον ΟΑΕΕ, αλλά και σε ταμεία αυτοαπασχολουμένων, όπως το ΤΕΒΕ, το ΤΑΕ και το ΤΣΑ.



Η συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχων ταλαιπωρείται καθώς η προσαύξηση στη σύνταξη δίνεται από τον ΕΦΚΑ με το... σταγονόμετρο. Οπως εξηγούν μάλιστα οι ειδικοί της ασφάλισης, υπάρχουν μηχανικοί και δικηγόροι που περιμένουν και τέσσερα χρόνια για να τους καταβληθεί το επιπλέον ποσό.



Δηλαδή, για παράδειγμα, μηχανικός έχει ήδη πάρει σύνταξη από το Δημόσιο και περιμένει στην ουρά για την προσαύξηση από το ΤΣΜΕΔΕ. Η σύνταξη του εν λόγω μηχανικού ανέρχεται σήμερα σε 1.420 ευρώ. Εφόσον αναγνωριστεί η προσαύξηση του παράλληλου χρόνου, η μηνιαία αύξηση θα ανέλθει σε 285 ευρώ και η συνολική σύνταξή του θα διαμορφωθεί στα 1.705 ευρώ.



Πάντως, οι ειδικοί στην ασφάλιση συμβουλεύουν τους συνταξιούχους που έχουν ήδη λάβει σύνταξη και διαπιστώνουν ότι ο χρόνος παράλληλης ασφάλισης ή οι πρόσθετες εισφορές δεν έχουν αξιοποιηθεί, να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία συντάξεων του e-ΕΦΚΑ ζητώντας έλεγχο της περίπτωσής τους. Για πιο άμεσο αποτέλεσμα μπορούν να υποβάλουν και αίτηση στον e-ΕΦΚΑ για την αξιοποίηση του παράλληλου χρόνου ασφάλισής τους, ώστε να καταγραφεί επισήμως η διεκδίκησή τους και ο ΕΦΚΑ να υποχρεούται να απαντήσει στο αίτημά τους.

Μαίρη Λαμπαδίτη 13.11.2026, 20:06