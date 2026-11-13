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Οι ευφάνταστοι τρόποι της αλβανικής μαφίας να στρατολογεί διακινητές κοκαΐνης στη Βρετανία: Οι αγγελίες στο TikTok, τα πελατολόγια των 300.000 λιρών και οι «προσλήψεις»
Οι ευφάνταστοι τρόποι της αλβανικής μαφίας να στρατολογεί διακινητές κοκαΐνης στη Βρετανία: Οι αγγελίες στο TikTok, τα πελατολόγια των 300.000 λιρών και οι «προσλήψεις»
Το Sky News αποκαλύπτει τη «βιομηχανία» κοκαΐνης των αλβανικών κυκλωμάτων - Αποκαλυπτικό βίντεο
Τον τρόπο με τον οποίο αλβανικά εγκληματικά δίκτυα στρατολογούν διακινητές κοκαΐνης στη Βρετανία, προσφέροντας ημερομίσθια έως 280 λίρες, αποκαλύπτει πολύμηνη δημοσιογραφική έρευνα του Sky News. Δημοσιογράφοι κατάφεραν να διεισδύσουν σε κυκλώματα ναρκωτικών, καταγράφοντας με κρυφές κάμερες συναντήσεις με πρόσωπα που αναζητούσαν νέους συνεργάτες, ακόμη και μέσω αγγελιών στο TikTok.ναρ
Η έρευνα διήρκεσε σχεδόν έναν χρόνο και πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές της Βρετανίας, μεταξύ των οποίων το Έξετερ, το Γουίγκαν, το Ντέρμπισαϊρ και το Ρόγιαλ Τάνμπριτζ Γουέλς, ενώ οι δημοσιογράφοι ακολούθησαν στοιχεία που τους οδήγησαν μέχρι την Ισπανία και την Αλβανία.
Οι δημοσιογράφοι του Skynews, χρησιμοποιώντας πλαστές ταυτότητες και τη βοήθεια ενός αλβανόφωνου συνεργάτη, προσέγγισαν άτομα που διαφήμιζαν θέσεις εργασίας με υψηλές απολαβές, χωρίς να αποκαλύπτουν ότι επρόκειτο για διακίνηση ναρκωτικών.
Ένα από τα χαρακτηριστικότερα περιστατικά καταγράφηκε σε καφετέρια στο Έξετερ, όπου δημοσιογράφος που παρίστανε τον υποψήφιο διακινητή συναντήθηκε με έναν άνδρα που παρουσιάστηκε με το όνομα «Λίο».
Μπροστά σε ανυποψίαστους πελάτες, ο άνδρας τού πρόσφερε κατάλυμα, τιμοκατάλογο κοκαΐνης και τη δυνατότητα να ξεκινήσει τη διανομή μέσα στις επόμενες ώρες. «Ξεκίνα να δουλεύεις τώρα», του είπε, προτείνοντάς του να αναλάβει παραδόσεις ακόμη και πριν από το μεσημέρι. Ο άνδρας δεν γνώριζε ότι η συνομιλία καταγραφόταν από κρυφή κάμερα.
Στη διάρκεια της συνάντησης συζήτησε για τις τιμές των ναρκωτικών, τις εκπτώσεις που προσφέρονται σε μεγαλύτερες παραγγελίες και τον τρόπο οργάνωσης των διανομών.
Σε δεύτερη συνάντηση, στο Γουίγκαν, ο δημοσιογράφος μπήκε σε αυτοκίνητο όπου τον περίμενε πρόσωπο που φερόταν να αναζητά νέους διακινητές. Η προσφορά ήταν 280 λίρες την ημέρα, σε μετρητά, για τη διακίνηση κοκαΐνης.
Σύμφωνα με την δημοσιογραφική έρευνα, τα εγκληματικά δίκτυα αξιοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εντοπίζουν υποψήφιους συνεργάτες, δημοσιεύοντας αγγελίες στα αλβανικά για καλά αμειβόμενες εργασίες, συχνά με παροχή διαμονής και καυσίμων.
Ορισμένες από τις αναρτήσεις συνοδεύονταν από το σύμβολο της νιφάδας χιονιού, που χρησιμοποιείται διαδικτυακά ως αναφορά στην κοκαΐνη.
Η έρευνα αποκάλυψε και τον τρόπο τις οργάνωσης των παραγγελιών των ναρκωτικών. Τα ανώτερα στελέχη των κυκλωμάτων ελέγχουν ειδικά κινητά τηλέφωνα, γνωστά ως «deal phones», μέσω των οποίων επικοινωνούν με τους αγοραστές.
Η έρευνα διήρκεσε σχεδόν έναν χρόνο και πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές της Βρετανίας, μεταξύ των οποίων το Έξετερ, το Γουίγκαν, το Ντέρμπισαϊρ και το Ρόγιαλ Τάνμπριτζ Γουέλς, ενώ οι δημοσιογράφοι ακολούθησαν στοιχεία που τους οδήγησαν μέχρι την Ισπανία και την Αλβανία.
Οι δημοσιογράφοι του Skynews, χρησιμοποιώντας πλαστές ταυτότητες και τη βοήθεια ενός αλβανόφωνου συνεργάτη, προσέγγισαν άτομα που διαφήμιζαν θέσεις εργασίας με υψηλές απολαβές, χωρίς να αποκαλύπτουν ότι επρόκειτο για διακίνηση ναρκωτικών.
Ένα από τα χαρακτηριστικότερα περιστατικά καταγράφηκε σε καφετέρια στο Έξετερ, όπου δημοσιογράφος που παρίστανε τον υποψήφιο διακινητή συναντήθηκε με έναν άνδρα που παρουσιάστηκε με το όνομα «Λίο».
«Ξεκίνα να δουλεύεις τώρα» – Η συνάντηση με τον διακινητή σε καφετέρια
Μπροστά σε ανυποψίαστους πελάτες, ο άνδρας τού πρόσφερε κατάλυμα, τιμοκατάλογο κοκαΐνης και τη δυνατότητα να ξεκινήσει τη διανομή μέσα στις επόμενες ώρες. «Ξεκίνα να δουλεύεις τώρα», του είπε, προτείνοντάς του να αναλάβει παραδόσεις ακόμη και πριν από το μεσημέρι. Ο άνδρας δεν γνώριζε ότι η συνομιλία καταγραφόταν από κρυφή κάμερα.
Στη διάρκεια της συνάντησης συζήτησε για τις τιμές των ναρκωτικών, τις εκπτώσεις που προσφέρονται σε μεγαλύτερες παραγγελίες και τον τρόπο οργάνωσης των διανομών.
Σε δεύτερη συνάντηση, στο Γουίγκαν, ο δημοσιογράφος μπήκε σε αυτοκίνητο όπου τον περίμενε πρόσωπο που φερόταν να αναζητά νέους διακινητές. Η προσφορά ήταν 280 λίρες την ημέρα, σε μετρητά, για τη διακίνηση κοκαΐνης.
280 λίρες την ημέρα για διακίνηση κοκαΐνης
Σύμφωνα με την δημοσιογραφική έρευνα, τα εγκληματικά δίκτυα αξιοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εντοπίζουν υποψήφιους συνεργάτες, δημοσιεύοντας αγγελίες στα αλβανικά για καλά αμειβόμενες εργασίες, συχνά με παροχή διαμονής και καυσίμων.
Ορισμένες από τις αναρτήσεις συνοδεύονταν από το σύμβολο της νιφάδας χιονιού, που χρησιμοποιείται διαδικτυακά ως αναφορά στην κοκαΐνη.
Η έρευνα αποκάλυψε και τον τρόπο τις οργάνωσης των παραγγελιών των ναρκωτικών. Τα ανώτερα στελέχη των κυκλωμάτων ελέγχουν ειδικά κινητά τηλέφωνα, γνωστά ως «deal phones», μέσω των οποίων επικοινωνούν με τους αγοραστές.
Πωλούν μέχρι και 300.000 λίρες τα κινητά με τους πελάτες
Στη συνέχεια, μεταβιβάζουν τις διευθύνσεις των πελατών σε διακινητές χαμηλότερης βαθμίδας, οι οποίοι αναλαμβάνουν την παράδοση και την είσπραξη των χρημάτων.
Οι συγκεκριμένες συσκευές αποκτούν ιδιαίτερα μεγάλη αξία λόγω των επαφών που περιέχουν, καθώς ουσιαστικά λειτουργούν ως έτοιμα πελατολόγια.
Μάλιστα, οι δημοσιογράφοι εντόπισαν στο TikTok αγγελία πώλησης ενός τέτοιου τηλεφώνου έναντι 300.000 λιρών.
Σε άλλη περίπτωση, δημοσιογράφος του Sky News επιχείρησε να παραγγείλει κοκαΐνη στο Ρόγιαλ Τάνμπριτζ Γουέλς και έλαβε μέσα σε λίγα λεπτά μήνυμα που υποσχόταν παράδοση εντός μισής ώρας.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι δημοσιογράφοι εντόπισαν επίσης ενδείξεις διασύνδεσης ορισμένων κυκλωμάτων ναρκωτικών με δίκτυα παράνομης διακίνησης μεταναστών. Σε αγγελία στο TikTok, γραμμένη στα αλβανικά, προσφερόταν η δυνατότητα μεταφοράς ατόμων από τη Βρετανία προς την ηπειρωτική Ευρώπη, για όσους αντιμετώπιζαν προβλήματα με τις βρετανικές Αρχές.
Δημοσιογράφος επικοινώνησε με τον άνθρωπο πίσω από την αγγελία, ο οποίος προσφέρθηκε να μεταφέρει ένα άτομο κρυμμένο σε φορτηγό έναντι 2.500 λιρών.
Η βρετανική Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA) επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν διασυνδέσεις μεταξύ ορισμένων αλβανικών εγκληματικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στα ναρκωτικά και δικτύων παράνομης διακίνησης ανθρώπων.
Στην έρευνα περιλαμβάνεται επίσης και η μαρτυρία ενός Αλβανού ο οποίος ταξίδεψε στη Βρετανία με μικρό σκάφος το 2022. Όπως υποστήριξε, συγγενείς του είχαν χρηματοδοτήσει τη μετακίνησή του υπό τον όρο ότι θα εργαζόταν για διακινητές ναρκωτικών.
Μετά την άφιξή του στη χώρα, κατέληξε σε εγκατάσταση καλλιέργειας κάνναβης στο Μάντσεστερ.
Οι δημοσιογράφοι του SKYnews επισημαίνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των Αλβανών που ζουν και εργάζονται στη Βρετανία δεν έχει καμία σχέση με το οργανωμένο έγκλημα.
Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, συγκεκριμένες εγκληματικές οργανώσεις έχουν αναπτύξει εκτεταμένα δίκτυα προμήθειας και διανομής κοκαΐνης, αξιοποιώντας απευθείας διασυνδέσεις με τη Νότια Αμερική, την τεχνολογία και τη στρατολόγηση νέων διακινητών. Τα ευρήματα παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ «The Drug Lords Next Door».
Οι συγκεκριμένες συσκευές αποκτούν ιδιαίτερα μεγάλη αξία λόγω των επαφών που περιέχουν, καθώς ουσιαστικά λειτουργούν ως έτοιμα πελατολόγια.
Μάλιστα, οι δημοσιογράφοι εντόπισαν στο TikTok αγγελία πώλησης ενός τέτοιου τηλεφώνου έναντι 300.000 λιρών.
Σε άλλη περίπτωση, δημοσιογράφος του Sky News επιχείρησε να παραγγείλει κοκαΐνη στο Ρόγιαλ Τάνμπριτζ Γουέλς και έλαβε μέσα σε λίγα λεπτά μήνυμα που υποσχόταν παράδοση εντός μισής ώρας.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι δημοσιογράφοι εντόπισαν επίσης ενδείξεις διασύνδεσης ορισμένων κυκλωμάτων ναρκωτικών με δίκτυα παράνομης διακίνησης μεταναστών. Σε αγγελία στο TikTok, γραμμένη στα αλβανικά, προσφερόταν η δυνατότητα μεταφοράς ατόμων από τη Βρετανία προς την ηπειρωτική Ευρώπη, για όσους αντιμετώπιζαν προβλήματα με τις βρετανικές Αρχές.
Οι διασυνδέσεις με τη διακίνηση μεταναστών
Δημοσιογράφος επικοινώνησε με τον άνθρωπο πίσω από την αγγελία, ο οποίος προσφέρθηκε να μεταφέρει ένα άτομο κρυμμένο σε φορτηγό έναντι 2.500 λιρών.
Η βρετανική Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA) επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν διασυνδέσεις μεταξύ ορισμένων αλβανικών εγκληματικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στα ναρκωτικά και δικτύων παράνομης διακίνησης ανθρώπων.
Στην έρευνα περιλαμβάνεται επίσης και η μαρτυρία ενός Αλβανού ο οποίος ταξίδεψε στη Βρετανία με μικρό σκάφος το 2022. Όπως υποστήριξε, συγγενείς του είχαν χρηματοδοτήσει τη μετακίνησή του υπό τον όρο ότι θα εργαζόταν για διακινητές ναρκωτικών.
Μετά την άφιξή του στη χώρα, κατέληξε σε εγκατάσταση καλλιέργειας κάνναβης στο Μάντσεστερ.
Οι δημοσιογράφοι του SKYnews επισημαίνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των Αλβανών που ζουν και εργάζονται στη Βρετανία δεν έχει καμία σχέση με το οργανωμένο έγκλημα.
Η έρευνα και ο ρόλος των εγκληματικών οργανώσεων
Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, συγκεκριμένες εγκληματικές οργανώσεις έχουν αναπτύξει εκτεταμένα δίκτυα προμήθειας και διανομής κοκαΐνης, αξιοποιώντας απευθείας διασυνδέσεις με τη Νότια Αμερική, την τεχνολογία και τη στρατολόγηση νέων διακινητών. Τα ευρήματα παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ «The Drug Lords Next Door».
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