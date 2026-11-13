Έκρηξη σε κουζίνα διαμερίσματος στην ακτή Θεμιστοκλέους
ΕΛΛΑΔΑ
Έκρηξη Διαμέρισμα Πειραιάς Πυροσβεστική

Έκρηξη σε κουζίνα διαμερίσματος στην ακτή Θεμιστοκλέους

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική

Έκρηξη σε κουζίνα διαμερίσματος στην ακτή Θεμιστοκλέους
Έκρηξη σε διαμέρισμα στην ακτή Θεμιστοκλέους, στην συμβολή με την Κοτζιάδων, στον Πειραιά, σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/11). 

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη προήλθε από την κουζίνα του διαμερίσματος και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Δείτε φωτογραφίες:

Έκρηξη σε κουζίνα διαμερίσματος στην ακτή Θεμιστοκλέους
Έκρηξη σε κουζίνα διαμερίσματος στην ακτή Θεμιστοκλέους

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