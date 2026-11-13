Σε κλίμα «Παρασκευή και 13» ο Χουάντσο, παρουσιάστηκε με μάσκα Τζέισον Βόρχις στο cube του T-Center
Σε κλίμα «Παρασκευή και 13» ο Χουάντσο, παρουσιάστηκε με μάσκα Τζέισον Βόρχις στο cube του T-Center
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ εμφανίστηκε με τη χαρακτηριστική μάσκα του Τζέισον Βόρχις από το «Παρασκευή και 13» στο cube του γηπέδου
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο Telekom Center Athens (13/11, 21:15) για τις ανάγκες της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague, ωστόσο μία φωτογραφία στο cube του γηπέδου προκάλεσε εντύπωση.
Στην παρουσίαση των παικτών των πρασίνων στο μόνιτορ του cube του κλειστού ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ εμφανίστηκε με ένα ιδιαίτερο look.
Ο Ισπανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού εμφανίστηκε με μάσκα Τζέισον Βόρχις, τον εμβληματικό χαρακτήρα της σειράς ταινιών τρόμου «Παρασκευή και 13», δίνοντας ένα διαφορετικό χρώμα στη συνάντηση.
Η εμφάνισή του δεν ήταν τυχαία, αφού η αναμέτρηση διεξάγεται την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ημερομηνία που έχει συνδεθεί με την κακοτυχία και τις προλήψεις, αλλά και με μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες στην ιστορία του κινηματογραφικού τρόμου.
Η συγκεκριμένη μάσκα αποτελεί σήμα κατατεθέν του Τζέισον, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από τη σειρά ταινιών «Παρασκευή και 13».
Μάλιστα, έχει τη δική της κινηματογραφική ιστορία, καθώς ο χαρακτήρας δεν τη φορούσε στην πρώτη ταινία του 1980, αλλά την απέκτησε στο τρίτο μέρος της σειράς, το 1982.
Από τότε εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα των ταινιών τρόμου.
Στην παρουσίαση των παικτών των πρασίνων στο μόνιτορ του cube του κλειστού ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ εμφανίστηκε με ένα ιδιαίτερο look.
Ο Ισπανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού εμφανίστηκε με μάσκα Τζέισον Βόρχις, τον εμβληματικό χαρακτήρα της σειράς ταινιών τρόμου «Παρασκευή και 13», δίνοντας ένα διαφορετικό χρώμα στη συνάντηση.
Η εμφάνισή του δεν ήταν τυχαία, αφού η αναμέτρηση διεξάγεται την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ημερομηνία που έχει συνδεθεί με την κακοτυχία και τις προλήψεις, αλλά και με μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες στην ιστορία του κινηματογραφικού τρόμου.
Happy Friday the 13th 🔪 https://t.co/NS3SC1ZITs— Jason Universe (@JasonUniverse13) November 13, 2026
Η συγκεκριμένη μάσκα αποτελεί σήμα κατατεθέν του Τζέισον, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από τη σειρά ταινιών «Παρασκευή και 13».
Μάλιστα, έχει τη δική της κινηματογραφική ιστορία, καθώς ο χαρακτήρας δεν τη φορούσε στην πρώτη ταινία του 1980, αλλά την απέκτησε στο τρίτο μέρος της σειράς, το 1982.
Από τότε εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα των ταινιών τρόμου.
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