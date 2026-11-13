Σε κλίμα «Παρασκευή και 13» ο Χουάντσο, παρουσιάστηκε με μάσκα Τζέισον Βόρχις στο cube του T-Center
SPORTS
Παρασκευή και 13 Παναθηναϊκός Μπαρτσελόνα Euroleague

Σε κλίμα «Παρασκευή και 13» ο Χουάντσο, παρουσιάστηκε με μάσκα Τζέισον Βόρχις στο cube του T-Center

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ εμφανίστηκε με τη χαρακτηριστική μάσκα του Τζέισον Βόρχις από το «Παρασκευή και 13» στο cube του γηπέδου

Σε κλίμα «Παρασκευή και 13» ο Χουάντσο, παρουσιάστηκε με μάσκα Τζέισον Βόρχις στο cube του T-Center
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο Telekom Center Athens (13/11, 21:15) για τις ανάγκες της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague, ωστόσο μία φωτογραφία στο cube του γηπέδου προκάλεσε εντύπωση.

Στην παρουσίαση των παικτών των πρασίνων στο μόνιτορ του cube του κλειστού ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ εμφανίστηκε με ένα ιδιαίτερο look.

Ο Ισπανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού εμφανίστηκε με μάσκα Τζέισον Βόρχις, τον εμβληματικό χαρακτήρα της σειράς ταινιών τρόμου «Παρασκευή και 13», δίνοντας ένα διαφορετικό χρώμα στη συνάντηση.

Η εμφάνισή του δεν ήταν τυχαία, αφού η αναμέτρηση διεξάγεται την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ημερομηνία που έχει συνδεθεί με την κακοτυχία και τις προλήψεις, αλλά και με μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες στην ιστορία του κινηματογραφικού τρόμου.


Η συγκεκριμένη μάσκα αποτελεί σήμα κατατεθέν του Τζέισον, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από τη σειρά ταινιών «Παρασκευή και 13».

Μάλιστα, έχει τη δική της κινηματογραφική ιστορία, καθώς ο χαρακτήρας δεν τη φορούσε στην πρώτη ταινία του 1980, αλλά την απέκτησε στο τρίτο μέρος της σειράς, το 1982.

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Από τότε εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα των ταινιών τρόμου.

Σε κλίμα «Παρασκευή και 13» ο Χουάντσο, παρουσιάστηκε με μάσκα Τζέισον Βόρχις στο cube του T-Center

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