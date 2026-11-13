Δημοσκόπηση Marc: Οικονομικές δυσκολίες έχει 1 στα 3 νοικοκυριά, το 59,9% ζητά αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις ως αντίδοτο στην ακρίβεια

Την ίδια ώρα, το 65,8% θεωρεί ότι οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί άργησαν πολύ να αντιδράσουν, ενώ το 30% εκτιμά ότι πλέον αποδίδουν καλύτερα, χάρη στις νέες υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί.Ένα ακόμη σημαντικό πεδίο προβληματισμού αφορά τατα funds και την απόδοση ευθυνών για τη διαχείρισή τους.Το 40,8% των ερωτηθέντων αποδίδει ευθύνες στις τράπεζες που πούλησαν τα δάνεια, ενώ το 35,2% θεωρεί υπεύθυνη τη σημερινή κυβέρνηση, επειδή δεν έχει προχωρήσει μέχρι τώρα σε αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας. Το 28,6% συνδέει το πρόβλημα με την οικονομική κρίση που οδήγησε στα μνημόνια και το 27,4% αποδίδει ευθύνες στην προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία νομοθέτησε για τα funds. Αντίστοιχα, το 14,5% θεωρεί υπεύθυνους τους servicers και τα funds, ενώ το 14,3% τους δανειολήπτες που δεν εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους, παρότι έχουν τη δυνατότητα.