Την επανεξέταση του τέλους διαφήμισης στις εκθέσεις ζητά ο Σύνδεσμος Οργανωτών και Κατασκευαστών Εκθέσεων Ελλάδος

Με επιστολή προς τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, ο Σύνδεσμος επισημαίνει την αύξηση του κόστους συμμετοχής και ζητά συνάντηση για τις επιπτώσεις του μέτρου