Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα εκ των οποίων έξι στον βομβαρδισμό νοσοκομείου
Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα εκ των οποίων έξι στον βομβαρδισμό νοσοκομείου
Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε το πλήγμα αυτό, λέγοντας ότι έθεσε στο στόχαστρο «υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Χαμάς και άλλα μέλη της ισλαμιστικής οργάνωσης» την οποία κατηγορεί ότι χρησιμοποίησε το νοσοκομειακό συγκρότημα ως «κέντρο διοίκησης»
Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο δέκα ανθρώπων στη Λωρίδα της Γάζας σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στον θύλακα, οι έξι από τους οποίους σκοτώθηκαν κατά τον βομβαρδισμό την αυγή του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της περιοχής.
Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε το πλήγμα αυτό, λέγοντας ότι έθεσε στο στόχαστρο «υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Χαμάς και άλλα μέλη της ένοπλης πτέρυγας της ισλαμιστικής οργάνωσης» την οποία κατηγορεί ότι χρησιμοποίησε το νοσοκομειακό συγκρότημα ως «κέντρο διοίκησης».
Σε εικόνες που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, διασώστες στέκονται στη μέση μιας κατεστραμμένης αίθουσας, ενώ απέξω Παλαιστίνιοι μεταφέρουν πτώματα μέσα σε λευκά σεντόνια μέσα από δρόμους γεμάτους συντρίμμια ανάμεσα σε αντίσκηνα.
Η Πολιτική Προστασία, μια υπηρεσία πρώτων βοηθειών που επιχειρεί υπό την εξουσία της Χαμάς, έκανε λόγο για έξι νεκρούς στο πλήγμα «στο εσωτερικό του ιατρικού συγκροτήματος Νάσερ». Το νοσοκομείο επιβεβαίωσε τον απολογισμό.
Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο τον Μοχάμεντ Αμπού Ισμαΐλ τον οποίο παρουσίασε ως επικεφαλής της ταξιαρχίας της Χαμάς στη Χαν Γιούνις επιφορτισμένο με την «εποπτεία των δραστηριοτήτων των τρομοκρατών» και υπεύθυνο των επιχειρήσεων κατά των στρατιωτών καθώς καις της κράτησης ομήρων στη διάρκεια του πολέμου.
Αλλού στη Λωρίδα της Γάζας, η Πολιτική Προστασία έκανε λόγο για άλλους τέσσερις θανάτους, ανεβάζοντας σε δέκα τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν σήμερα στην παλαιστινιακή περιοχή, σύμφωνα με την οργάνωση αυτή.
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο κέντρο: ένας από «ισραηλινά πυρά» κοντά στον καταυλισμό αλ Μπουρέιτζ και ο άλλος σε πλήγμα «ισραηλινού drone» που είχε στόχο όχημα κοντά στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ.
Άλλοι δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα, σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον «ενός οχήματος κοντά στην είσοδο του νοσοκομείου αλ Σίφα» στην πόλη της Γάζας (βόρεια).
Απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι «έπληξε έναν τρομοκράτη» στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ και έναν άλλον στην Πόλη της Γάζας, διαψεύδοντας ότι εξαπέλυσε αυτό το δεύτερο πλήγμα κοντά στο νοσοκομείο αλ Σίφα.
Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε το πλήγμα αυτό, λέγοντας ότι έθεσε στο στόχαστρο «υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Χαμάς και άλλα μέλη της ένοπλης πτέρυγας της ισλαμιστικής οργάνωσης» την οποία κατηγορεί ότι χρησιμοποίησε το νοσοκομειακό συγκρότημα ως «κέντρο διοίκησης».
Σε εικόνες που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, διασώστες στέκονται στη μέση μιας κατεστραμμένης αίθουσας, ενώ απέξω Παλαιστίνιοι μεταφέρουν πτώματα μέσα σε λευκά σεντόνια μέσα από δρόμους γεμάτους συντρίμμια ανάμεσα σε αντίσκηνα.
Ten Palestinians killed in Israeli attacks since dawn Ten people have been killed in Israeli attacks across Gaza since dawn, including the six killed in an attack on the surgical building of Nasser Medical Complex in Khan Younis, according to sources at Gaza hospitals. The Israeli army also hit the al-Shifa Hospital in western Gaza City in an air strike, killing at least one Palestinian near its entrance. Our colleagues on the ground also reported multiple casualties after an Israeli drone strike hit a vehicle south of Deir el-Balah, in central Gaza.— INDEPENDENT PRESS (@IpIndependent) November 12, 2026
Η Πολιτική Προστασία, μια υπηρεσία πρώτων βοηθειών που επιχειρεί υπό την εξουσία της Χαμάς, έκανε λόγο για έξι νεκρούς στο πλήγμα «στο εσωτερικό του ιατρικού συγκροτήματος Νάσερ». Το νοσοκομείο επιβεβαίωσε τον απολογισμό.
Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο τον Μοχάμεντ Αμπού Ισμαΐλ τον οποίο παρουσίασε ως επικεφαλής της ταξιαρχίας της Χαμάς στη Χαν Γιούνις επιφορτισμένο με την «εποπτεία των δραστηριοτήτων των τρομοκρατών» και υπεύθυνο των επιχειρήσεων κατά των στρατιωτών καθώς καις της κράτησης ομήρων στη διάρκεια του πολέμου.
Αλλού στη Λωρίδα της Γάζας, η Πολιτική Προστασία έκανε λόγο για άλλους τέσσερις θανάτους, ανεβάζοντας σε δέκα τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν σήμερα στην παλαιστινιακή περιοχή, σύμφωνα με την οργάνωση αυτή.
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο κέντρο: ένας από «ισραηλινά πυρά» κοντά στον καταυλισμό αλ Μπουρέιτζ και ο άλλος σε πλήγμα «ισραηλινού drone» που είχε στόχο όχημα κοντά στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ.
Άλλοι δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα, σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον «ενός οχήματος κοντά στην είσοδο του νοσοκομείου αλ Σίφα» στην πόλη της Γάζας (βόρεια).
Απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι «έπληξε έναν τρομοκράτη» στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ και έναν άλλον στην Πόλη της Γάζας, διαψεύδοντας ότι εξαπέλυσε αυτό το δεύτερο πλήγμα κοντά στο νοσοκομείο αλ Σίφα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα