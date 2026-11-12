Κόντρα Πιερρακάκη - Ανδρουλάκη στη Βουλή: Ο δημοσιονομικός χώρος είναι 2,2 δισ. και εσείς κάνετε εξαγγελίες πάνω από 6 δισ., είπε ο υπουργός Οικονομικών

Νωρίτερα, ο κ. Ανδρουλάκης στη κεντρική του τοποθέτηση κατήγγειλε προπαγανδιστικό μηχανισμό της ΝΔ που επιχειρεί να αποδομήσει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση είναι «κατώτερη των περιστάσεων». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε αρχικά «τον Ιούλιο είχα προτείνει την επαναφορά της 13ης σύνταξης και με είπαν λαϊκιστή γιατί δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος ο οποίος τότε ήταν 1 δις ευρώ. Ω του θαύματος, τον Αύγουστο ο δημοσιονομικός χώρος διπλασιάστηκε και ανέβηκε στα 2,2 δις ευρώ. Τι συνέβη; Αυτό δείχνει το μέγεθος της αναξιοπιστίας σας. Όταν κάτι προτείνει η αντιπολίτευση μας λέτε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Όταν εξαγγέλει η ΝΔ ο δημοσιονομικός χώρος μεγαλώνει».Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέρριψε τέλος τις θέσεις της κυβέρνησης περί ενίσχυσης των εισοδημάτων λέγοντας πως «ο μέσος ετήσιος μισθός είναι μικρότερος από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αυξήθηκαν οι ανισότητες. Αντί να ενισχύεται το κοινωνικό κράτος το αποδυναμώνετε. Οι κοινωνικές δαπάνες αυξήθηκαν στην ΕΕ κατά 4,9 %και στην Ελλάδα μόλις 0,6%».