Κόντρα Πιερρακάκη - Ανδρουλάκη στη Βουλή: Ο δημοσιονομικός χώρος είναι 2,2 δισ. και εσείς κάνετε εξαγγελίες πάνω από 6 δισ., είπε ο υπουργός Οικονομικών
Κόντρα Πιερρακάκη - Ανδρουλάκη στη Βουλή: Ο δημοσιονομικός χώρος είναι 2,2 δισ. και εσείς κάνετε εξαγγελίες πάνω από 6 δισ., είπε ο υπουργός Οικονομικών
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι ο δημοσιονομικός χώρος μεγαλώνει κάθε φορά που κάνει εξαγγελίες η ΝΔ
Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία, τα μέτρα στήριξης των πολιτών είχαν στην Ολομέλεια της Βουλής οι Κυριάκος Πιερρακάκης και Νίκος Ανδρουλάκης κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου της κυβέρνησης με τις πρόσθετες παροχές ύψους 2,2 δις ευρώ.
Ο Υπουργός Οικονομικών απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ο οποίος νωρίτερα επανέλαβε το αίτημα παροχής 13ης σύνταξης, 13ου μισθού και μείωσης του ΦΠΑ σημείωσε ότι το δημοσιονομικό περιθώριο της χώρας είναι συγκεκριμένο. «Είναι εύκολη η θέση σας. Προτείνετε τα πάντα όλα. Εμείς επιλέγουμε μέτρα που ξέρουμε ότι θα φτάσουν στους πολίτες» είπε ο κ. Πιερρακάκης ενώ σε άλλο σημείο πρόσθεσε «έχετε ανακαλύψει την συνταγή της πολιτικής ευτυχίας. Ξοδεύετε στα λόγια χωρίς να πληρώνετε. Όμως κάθε μέτρο έχει κόστος. Από τις 7 εξαγγελίες σας το κόστος είναι πάνω από 6 δις ευρώ».
Ο κ. Πιερρακάκης σχολιάζοντας παράλληλα την προσωπική επίθεση που εξαπέλυσε για μια ακόμα φορά ο κ. Ανδρουλάκης με αφορμή το «πράσινο» πολιτικό παρελθόν του υπουργού, είπε «είναι σημαντικό το παρελθόν και η ιστορία κάθε μεγάλου κόμματος. Όμως όταν με την συμμετοχή σου στο κόμμα δεν προσθέτεις στην κληρονομιά του με έργο και προτάσεις, τότε πολύ φοβάμαι ότι ασχολείσαι με το παρελθόν γιατί δεν έχεις να πεις κάτι για το μέλλον και αυτό πρέπει να το προσέξετε κ. Ανδρουλάκη».
Ο κ. Πιερρακάκης επέμεινε στην ανάγκη τήρησης των δημοσιονομικών κανόνων προκειμένου η χώρα να μην ξαναζήσει την κρίση των μνημονίων εξήγησε πως οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τους
«Ο δημοσιονομικός χώρος είναι 2,2 δις ευρώ όσο κοστίζουν τα μέτρα που φέρνουμε σήμερα. Εσείς προτείνετε μέτρα 6 δις ευρώ. Πείτε μας πιο δικό μας μέτρο θα βγάζατε για να βάλετε κάτι άλλο. Ή να μας πείτε ποιον θα φορολογήσετε για να βρείτε τον επιπλέον χώρο. Ή μήπως θα περικόψετε κι άλλες δαπάνες; Ίσως τα λέτε όλα αυτά γιατί θεωρείτε ότι δεν θα κυβερνήσετε και άρα δεν θα απαντήσετε» είπε ο υπουργός.
Παράλληλα ο υπουργός αναφέρθηκε στην οριζόντια αύξηση εισοδημάτων που καταγράφεται από το 2019 έως σήμερα για να προσθέσει «όλα αυτά δεν τα λέω γιατί τα πάντα είναι τέλεια. Αλλά υπάρχει σημαντική πρόοδος που οικοδομείται στην ανάπτυξη που γυρίζει πίσω στην κοινωνία και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να φανεί η πρόοδος. Η οικονομική ανευθυνότητα δεν είναι κοινωνική ευαισθησία. Η γενιάς μας το έμαθε με το σκληρότερο τρόπο. Ας μην το επαναλάβουμε».
Απαντώντας ο κ. Ανδρουλάκης συμφώνησε ότι η χώρα πρέπει να αποφύγει ενδεχόμενη δημοσιονομική εκτροπή αντίστοιχη με εκείνη του 2010 για την οποία έριξε την ευθύνη στην ΝΔ. «Υπάρχουν πολλά βιντεάκια της εποχής που λέγατε όσα λέω εγώ σήμερα» σημείωσε. Ο ίδιος επέμεινε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε στην ΔΕΘ είναι ευνοϊκότερο για την κοινωνία ενώ παράλληλα ισορροπεί με τα δημοσιονομικά όρια. «Η διαφορά των δικών σας μέτρων και των δικών μας είναι 500 εκατ ευρώ» υποστήριξε για να προσθέσει «θα με ρωτήσετε που θα βρούμε τα επιπλέον 500 εκατ ευρώ. Δεν θα πάμε στο νομισματοκοπείο σαν τους Λαφαζάνηδες. Θα κόψουμε τις απευθείας αναθέσεις και το πελατειακό κράτος».
Ανταπαντώντας ο κ. Πιερρακάκης είπε απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πως «δεν αποτελεί λαϊκιστικό μέτρο η μείωση του ΦΠΑ και ο 13ος μισθός. Είναι όμως λαϊκισμός η επίκληση τους όταν ξέρεις ότι δεν μπορεί να δοθεί. Ο δημοσιονομικός χώρος είναι συγκεκριμένος. Είναι εύκολη η θέση σας. Προτείνετε τα πάντα όλα. Εμείς επιλέγουμε μέτρα που ξέρουμε ότι θα φτάσουν στους πολίτες».
Ο Υπουργός Οικονομικών απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ο οποίος νωρίτερα επανέλαβε το αίτημα παροχής 13ης σύνταξης, 13ου μισθού και μείωσης του ΦΠΑ σημείωσε ότι το δημοσιονομικό περιθώριο της χώρας είναι συγκεκριμένο. «Είναι εύκολη η θέση σας. Προτείνετε τα πάντα όλα. Εμείς επιλέγουμε μέτρα που ξέρουμε ότι θα φτάσουν στους πολίτες» είπε ο κ. Πιερρακάκης ενώ σε άλλο σημείο πρόσθεσε «έχετε ανακαλύψει την συνταγή της πολιτικής ευτυχίας. Ξοδεύετε στα λόγια χωρίς να πληρώνετε. Όμως κάθε μέτρο έχει κόστος. Από τις 7 εξαγγελίες σας το κόστος είναι πάνω από 6 δις ευρώ».
Ο κ. Πιερρακάκης σχολιάζοντας παράλληλα την προσωπική επίθεση που εξαπέλυσε για μια ακόμα φορά ο κ. Ανδρουλάκης με αφορμή το «πράσινο» πολιτικό παρελθόν του υπουργού, είπε «είναι σημαντικό το παρελθόν και η ιστορία κάθε μεγάλου κόμματος. Όμως όταν με την συμμετοχή σου στο κόμμα δεν προσθέτεις στην κληρονομιά του με έργο και προτάσεις, τότε πολύ φοβάμαι ότι ασχολείσαι με το παρελθόν γιατί δεν έχεις να πεις κάτι για το μέλλον και αυτό πρέπει να το προσέξετε κ. Ανδρουλάκη».
Ο κ. Πιερρακάκης επέμεινε στην ανάγκη τήρησης των δημοσιονομικών κανόνων προκειμένου η χώρα να μην ξαναζήσει την κρίση των μνημονίων εξήγησε πως οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τους
«Ο δημοσιονομικός χώρος είναι 2,2 δις ευρώ όσο κοστίζουν τα μέτρα που φέρνουμε σήμερα. Εσείς προτείνετε μέτρα 6 δις ευρώ. Πείτε μας πιο δικό μας μέτρο θα βγάζατε για να βάλετε κάτι άλλο. Ή να μας πείτε ποιον θα φορολογήσετε για να βρείτε τον επιπλέον χώρο. Ή μήπως θα περικόψετε κι άλλες δαπάνες; Ίσως τα λέτε όλα αυτά γιατί θεωρείτε ότι δεν θα κυβερνήσετε και άρα δεν θα απαντήσετε» είπε ο υπουργός.
Παράλληλα ο υπουργός αναφέρθηκε στην οριζόντια αύξηση εισοδημάτων που καταγράφεται από το 2019 έως σήμερα για να προσθέσει «όλα αυτά δεν τα λέω γιατί τα πάντα είναι τέλεια. Αλλά υπάρχει σημαντική πρόοδος που οικοδομείται στην ανάπτυξη που γυρίζει πίσω στην κοινωνία και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να φανεί η πρόοδος. Η οικονομική ανευθυνότητα δεν είναι κοινωνική ευαισθησία. Η γενιάς μας το έμαθε με το σκληρότερο τρόπο. Ας μην το επαναλάβουμε».
Απαντώντας ο κ. Ανδρουλάκης συμφώνησε ότι η χώρα πρέπει να αποφύγει ενδεχόμενη δημοσιονομική εκτροπή αντίστοιχη με εκείνη του 2010 για την οποία έριξε την ευθύνη στην ΝΔ. «Υπάρχουν πολλά βιντεάκια της εποχής που λέγατε όσα λέω εγώ σήμερα» σημείωσε. Ο ίδιος επέμεινε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε στην ΔΕΘ είναι ευνοϊκότερο για την κοινωνία ενώ παράλληλα ισορροπεί με τα δημοσιονομικά όρια. «Η διαφορά των δικών σας μέτρων και των δικών μας είναι 500 εκατ ευρώ» υποστήριξε για να προσθέσει «θα με ρωτήσετε που θα βρούμε τα επιπλέον 500 εκατ ευρώ. Δεν θα πάμε στο νομισματοκοπείο σαν τους Λαφαζάνηδες. Θα κόψουμε τις απευθείας αναθέσεις και το πελατειακό κράτος».
Ανταπαντώντας ο κ. Πιερρακάκης είπε απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πως «δεν αποτελεί λαϊκιστικό μέτρο η μείωση του ΦΠΑ και ο 13ος μισθός. Είναι όμως λαϊκισμός η επίκληση τους όταν ξέρεις ότι δεν μπορεί να δοθεί. Ο δημοσιονομικός χώρος είναι συγκεκριμένος. Είναι εύκολη η θέση σας. Προτείνετε τα πάντα όλα. Εμείς επιλέγουμε μέτρα που ξέρουμε ότι θα φτάσουν στους πολίτες».
Νωρίτερα, ο κ. Ανδρουλάκης στη κεντρική του τοποθέτηση κατήγγειλε προπαγανδιστικό μηχανισμό της ΝΔ που επιχειρεί να αποδομήσει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση είναι «κατώτερη των περιστάσεων». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε αρχικά «τον Ιούλιο είχα προτείνει την επαναφορά της 13ης σύνταξης και με είπαν λαϊκιστή γιατί δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος ο οποίος τότε ήταν 1 δις ευρώ. Ω του θαύματος, τον Αύγουστο ο δημοσιονομικός χώρος διπλασιάστηκε και ανέβηκε στα 2,2 δις ευρώ. Τι συνέβη; Αυτό δείχνει το μέγεθος της αναξιοπιστίας σας. Όταν κάτι προτείνει η αντιπολίτευση μας λέτε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Όταν εξαγγέλει η ΝΔ ο δημοσιονομικός χώρος μεγαλώνει».
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέρριψε τέλος τις θέσεις της κυβέρνησης περί ενίσχυσης των εισοδημάτων λέγοντας πως «ο μέσος ετήσιος μισθός είναι μικρότερος από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αυξήθηκαν οι ανισότητες. Αντί να ενισχύεται το κοινωνικό κράτος το αποδυναμώνετε. Οι κοινωνικές δαπάνες αυξήθηκαν στην ΕΕ κατά 4,9 %και στην Ελλάδα μόλις 0,6%».
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέρριψε τέλος τις θέσεις της κυβέρνησης περί ενίσχυσης των εισοδημάτων λέγοντας πως «ο μέσος ετήσιος μισθός είναι μικρότερος από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αυξήθηκαν οι ανισότητες. Αντί να ενισχύεται το κοινωνικό κράτος το αποδυναμώνετε. Οι κοινωνικές δαπάνες αυξήθηκαν στην ΕΕ κατά 4,9 %και στην Ελλάδα μόλις 0,6%».
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