Ρομπότ συντροφιάς με τεχνητή νοημοσύνη: Μιλούν πάνω από 100 γλώσσες και κοστίζουν έως 60.000 δολάρια (δείτε βίντεο)

Η εποχή κατά την οποία ένα ρομπότ θα μπορεί να αναγνωρίζει τον συνομιλητή του, να θυμάται τις προτιμήσεις του και να ανταποκρίνεται στις εκφράσεις του προσώπου του έρχεται πιο κοντά. Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις για μηχανές που δεν περιορίζονται στην εκτέλεση συγκεκριμένων εντολών, αλλά επιχειρούν να προσφέρουν μια εμπειρία επικοινωνίας που προσομοιάζει στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση.Σε αυτή την αναδυόμενη αγορά επενδύει η καναδική εταιρεία ρομποτικής Realbotix, η οποία ετοιμάζεται να διαθέσει μια νέα γενιά ανθρωποειδών ρομπότ με ρεαλιστική εμφάνιση, δυνατότητα συνομιλίας σε περισσότερες από 100 γλώσσες και διαφορετικές ψηφιακές προσωπικότητες.Η νέα σειρά, με την ονομασία Echo, συνδυάζει εξελιγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης με τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπων και ανάλυσης της συμπεριφοράς των χρηστών.Ωστόσο, η συγκεκριμένη τεχνολογία εξακολουθεί να απευθύνεται σε αγοραστές με υψηλό προϋπολογισμό. Οι τιμές κυμαίνονται από 11.950 έως 59.950 δολάρια, ανάλογα με το μοντέλο και τις δυνατότητές του.Στο κόστος αγοράς προστίθεται υποχρεωτικά μηνιαία συνδρομή λογισμικού, με αρχική τιμή 19,99 δολάρια, γεγονός που δημιουργεί μια διαρκή οικονομική υποχρέωση για τον ιδιοκτήτη.Μόλις 250 ρομπότ στην πρώτη παραγωγήΗ Realbotix σχεδιάζει να προχωρήσει αρχικά σε περιορισμένη παραγωγή 250 μονάδων, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για το δεύτερο εξάμηνο του 2027.Από αυτές, 225 θα είναι επιτραπέζια ρομπότ, ενώ οι υπόλοιπες 25 μονάδες θα αφορούν ανθρωποειδή πλήρους μεγέθους.Η εταιρεία δίνει ήδη τη δυνατότητα κράτησης, με τους ενδιαφερομένους να καταβάλλουν προκαταβολή 199 δολαρίων.Το μικρότερο μοντέλο, Echo Tabletop, έχει ύψος περίπου 81 εκατοστά και βάρος 11,3 κιλά.Διαθέτει 17 βαθμούς ελευθερίας κίνησης, επιτρέποντας στο σώμα και στο κεφάλι του να πραγματοποιούν διαφορετικές κινήσεις.Η εξωτερική επιφάνεια του προσώπου και του λαιμού καλύπτεται από συνθετικό δέρμα σιλικόνης, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να δημιουργεί μια περισσότερο φυσική και ανθρώπινη εμφάνιση.

Το συγκεκριμένο μοντέλο προορίζεται για εφαρμογές προσωπικής επικοινωνίας, εκπαίδευσης, υποστηρικτικών θεραπευτικών δραστηριοτήτων και ευεξίας.Στον αντίποδα βρίσκεται το Echo Full Body, η ακριβότερη έκδοση της σειράς, η οποία έχει διαστάσεις αντίστοιχες με εκείνες ενός ενήλικου ανθρώπου.Η γυναικεία εκδοχή φτάνει σε ύψος τα 1,83 μέτρα, ενώ η ανδρική τα 1,96 μέτρα. Το βάρος τους διαμορφώνεται περίπου στα 40 κιλά.Το μοντέλο διαθέτει 39 βαθμούς ελευθερίας, προσφέροντας μεγαλύτερη ευχέρεια και πολυπλοκότητα κινήσεων, κυρίως στο άνω μέρος του σώματος.Παρά τις δυνατότητες αυτές, δεν μπορεί να κινηθεί με την ίδια ελευθερία που διαθέτει ένας άνθρωπος.Και οι δύο εκδόσεις ενσωματώνουν προηγμένους μηχανισμούς εκφράσεων προσώπου και ηχεία για την αναπαραγωγή της φωνής.Τέσσερις προσωπικότητες και επικοινωνία σε περισσότερες από 100 γλώσσεςΈνα από τα βασικά χαρακτηριστικά της σειράς Echo είναι η δυνατότητα προσαρμογής της ψηφιακής προσωπικότητας κάθε ρομπότ.Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερις διαφορετικές προσωπικότητες, με τις ονομασίες Aria, Mila, Dave και Amar.Κάθε μία διαθέτει ξεχωριστή φωνή και χαρακτηριστικά επικοινωνίας, δίνοντας στον ιδιοκτήτη τη δυνατότητα να διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά με τη συσκευή.Τα ρομπότ μπορούν επίσης να συνδεθούν με γνωστές πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, όπως ChatGPT, Claude και Gemini, αξιοποιώντας τις δυνατότητές τους για παραγωγή απαντήσεων και συνομιλία.Το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα τη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο συνομιλητής και μπορεί να απαντά στην ίδια, υποστηρίζοντας περισσότερες από 100 γλώσσες.Με αυτόν τον τρόπο, η Realbotix επιχειρεί να περιορίσει τα εμπόδια επικοινωνίας και να διευρύνει τις πιθανές χρήσεις των ανθρωποειδών συστημάτων.Η εταιρεία προσφέρει επιπλέον το προαιρετικό σύστημα Vinci, το οποίο ενισχύει τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης.Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει αναγνώριση προσώπων, παρακολούθηση της κατεύθυνσης του βλέμματος και εντοπισμό ενδείξεων συναισθηματικής κατάστασης.Χάρη στην επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται τοπικά στη συσκευή, η Realbotix υποστηρίζει ότι ο χρόνος αντίδρασης μπορεί να είναι μικρότερος από ένα δευτερόλεπτο.Η δυνατότητα αυτή επιδιώκει να κάνει τις συνομιλίες περισσότερο άμεσες και φυσικές, περιορίζοντας τις καθυστερήσεις μεταξύ ερώτησης και απάντησης.Ψηφιακά δίδυμα με κοινή μνήμη και προτιμήσειςΣτα σχέδια της Realbotix για το 2027 περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη ψηφιακών διδύμων των ανθρωποειδών ρομπότ.Η λειτουργία αυτή θα επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να συνεχίζουν την επικοινωνία με την ίδια ψηφιακή προσωπικότητα ακόμη και όταν δεν βρίσκονται κοντά στο φυσικό ρομπότ.Η πρόσβαση θα πραγματοποιείται μέσω υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου ή τάμπλετ, με στόχο τη διατήρηση της ίδιας εμπειρίας αλληλεπίδρασης σε διαφορετικές συσκευές.Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι οι αποθηκευμένες αναμνήσεις και οι προτιμήσεις του χρήστη θα μεταφέρονται μεταξύ της φυσικής και της ψηφιακής εκδοχής.Έτσι, μια συνομιλία που έχει πραγματοποιηθεί με το ανθρωποειδές ρομπότ θα μπορεί να αποτελεί μέρος του ιστορικού που χρησιμοποιεί και το ψηφιακό του αντίστοιχο.Η συγκεκριμένη προσέγγιση διευρύνει τις δυνατότητες εξατομίκευσης, καθώς η επικοινωνία δεν θα περιορίζεται σε μία συσκευή ή σε έναν συγκεκριμένο χώρο.Τα προσωπικά δεδομένα και η προστασία της ιδιωτικότηταςΗ αυξανόμενη δυνατότητα των ρομπότ να αναγνωρίζουν πρόσωπα, να διατηρούν αναμνήσεις και να καταγράφουν προτιμήσεις δημιουργεί παράλληλα ερωτήματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.Η Realbotix υποστηρίζει ότι τα ιστορικά συνομιλιών και οι πληροφορίες αναγνώρισης προσώπων αποθηκεύονται τοπικά, χωρίς να αξιοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς ή για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική παράμετρος που συνδέεται με τη χρήση εξωτερικών υπηρεσιών AI.Όταν τα ρομπότ αξιοποιούν τρίτες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να διαβιβάζονται στους αντίστοιχους παρόχους, ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών.Η διάκριση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους μελλοντικούς χρήστες, καθώς οι δυνατότητες εξατομίκευσης βασίζονται στη συλλογή και στην επεξεργασία δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά και τις προτιμήσεις τους.Με την πρώτη παραγωγή να περιορίζεται σε μόλις 250 μονάδες και τις τιμές να φτάνουν σχεδόν τα 60.000 δολάρια, τα ανθρωποειδή Echo απέχουν ακόμη από την ευρεία καταναλωτική αγορά.Ωστόσο, η νέα σειρά αποτυπώνει μια σαφή τεχνολογική κατεύθυνση: τη μετάβαση από τα ρομπότ που εκτελούν εντολές σε συστήματα που επιχειρούν να αναπτύξουν πιο εξατομικευμένη και φυσική επικοινωνία με τον άνθρωπο.