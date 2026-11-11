Μιούζικαλ στο Μπρόντγουεϊ το «Purple Rain», ο ηθοποιός που θα υποδυθεί τον Prince
Μιούζικαλ στο Μπρόντγουεϊ το «Purple Rain», ο ηθοποιός που θα υποδυθεί τον Prince
Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Majestic την ερχόμενη άνοιξη
Τον δικό του Prince βρήκε το Μπρόντγουεϊ στο πρόσωπο του Τζόρνταν Φίσερ. Ο Αμερικανός ηθοποιός με επιτυχημένη πορεία στο νεοϋορκέζικο θέατρο μέσα από παραστάσεις όπως τα «Hadestown», «Dear Evan Hansen», «Sweeney Todd» και «Hamilton», θα ενσαρκώσει τον «The Kid», τον ρόλο που σφράγισε ο θρυλικός σταρ στην ομώνυμη ταινία, στη νέα εκδοχή του «Purple Rain» στην σκηνή.
Το μιούζικαλ θα κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Majestic την ερχόμενη άνοιξη, ξεκινώντας τις δοκιμαστικές παραστάσεις τον Μάρτιο. Σύμφωνα με το ΑP, τα υπόλοιπα μέλη του θιάσου θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Η υπόθεση του «Purple Rain», η οποία αντλεί στοιχεία από τη ζωή του Prince, ακολουθεί την πορεία ενός ανερχόμενου ροκ μουσικού στα κλαμπ της Μινεάπολης, καθώς προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε μια ταραχώδη οικογενειακή ζωή κι έναν νέο έρωτα.
Η ομώνυμη ταινία είχε αποσπάσει Όσκαρ Πρωτότυπου Τραγουδιού, περιλαμβάνοντας εμβληματικές επιτυχίες όπως τα «Let’s Go Crazy», «When Doves Cry» και «Take Me With U», ενώ το soundtrack τιμήθηκε με δύο Grammys. Τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει ο υποψήφιος για Tony, Σαχίμ Άλι, ενώ το λιμπρέτο ανήκει στον Πίτερ Ντούτσαν.
Το έργο έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του το 2025 στη γενέτειρα του Prince, τη Μινεάπολη, σε σκηνοθεσία της Λιλεάνα Μπλέιν-Κρουζ και με τον Κρις Κόλινς στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο «πρίγκιπας της ποπ» έφυγε από τη ζωή στις 21 Απριλίου 2016, σε ηλικία 57 ετών.
Το μιούζικαλ θα κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Majestic την ερχόμενη άνοιξη, ξεκινώντας τις δοκιμαστικές παραστάσεις τον Μάρτιο. Σύμφωνα με το ΑP, τα υπόλοιπα μέλη του θιάσου θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Broadway’s ‘Purple Rain’ has cast Jordan Fisher in the lead role of The Kid, the very Prince-like character portrayed by very real Prince in the original 1984 film.— Deadline (@DEADLINE) November 10, 2026
‘Purple Rain’ will premiere next spring at the Majestic Theatre with previews beginning Friday, March 12, 2027,… pic.twitter.com/sj9XWeuD1J
Η υπόθεση του «Purple Rain», η οποία αντλεί στοιχεία από τη ζωή του Prince, ακολουθεί την πορεία ενός ανερχόμενου ροκ μουσικού στα κλαμπ της Μινεάπολης, καθώς προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε μια ταραχώδη οικογενειακή ζωή κι έναν νέο έρωτα.
Η ομώνυμη ταινία είχε αποσπάσει Όσκαρ Πρωτότυπου Τραγουδιού, περιλαμβάνοντας εμβληματικές επιτυχίες όπως τα «Let’s Go Crazy», «When Doves Cry» και «Take Me With U», ενώ το soundtrack τιμήθηκε με δύο Grammys. Τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει ο υποψήφιος για Tony, Σαχίμ Άλι, ενώ το λιμπρέτο ανήκει στον Πίτερ Ντούτσαν.
Το έργο έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του το 2025 στη γενέτειρα του Prince, τη Μινεάπολη, σε σκηνοθεσία της Λιλεάνα Μπλέιν-Κρουζ και με τον Κρις Κόλινς στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο «πρίγκιπας της ποπ» έφυγε από τη ζωή στις 21 Απριλίου 2016, σε ηλικία 57 ετών.
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