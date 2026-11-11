Θαύμα στη Νότια Καρολίνα: Μωρό βρέθηκε ζωντανό μετά από 24 ώρες, ήταν θαμμένο στο χώμα, μέσα σε κλουβί σκύλου

Συνελήφθη ο πατέρας, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το παιδάκι πριν εξαφανιστεί - Το κιβώτιο ήταν τυλιγμένο σε μια πετσέτα, «πιθανώς δημιούργησε θύλακα αέρα, αν μπορείτε να το φανταστείτε», είπε ο σερίφης





Όπως μετέδωσε το WIS 10, επικαλούμενο τον σερίφη της κομητείας Λέξινγκτον, Τζέι Κουν, ο μικρός Κοά Σαρπ βρέθηκε κλειδωμένος μέσα σε ένα κλουβί σκύλου, τυλιγμένος σε μια πετσέτα και θαμμένος σε ένα ρηχό λάκκο, ενώ μία ημέρα νωρίτερα είχε εμφανιστεί μαζί με τον 25χρονο πατέρα του, Μάικλ Κόμερ.







A baby boy who had been taken by his father was rescued after being buried alive in a dog crate, authorities in South Carolina said. Following an urgent search, 11-month-old Koah Sharpe was found Tuesday afternoon “clinging to life,” after spending what is believed to have been 24 hours buried, according to Lexington County Sheriff Jay Koon. Comer was taken into custody on Monday night, but the child was not with him. https://t.co/LEZ2qu95qB — CBS News (@CBSNews) November 11, 2026 Το πρωί της Δευτέρας η μητέρα του Κόμερ φρόντιζε τον Κοά πριν τον αφήσει για λίγο υπό την εποπτεία του πατέρα του μέχρι να φτάσει ένα άλλο άτομο για να τον προσέχει. «Μέχρι να φτάσει ο φροντιστής, ο Μάικλ είχε εξαφανιστεί και ο Κοά είχε εξαφανιστεί μαζί του», τόνισε ο σερίφης.







Σύμφωνα με τον Κουν περισσότεροι από 100 άνθρωποι από τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες συμμετείχαν στις έρευνες για το αγνοούμενο μωρό.



Τα προσωπικά αντικείμενα του Κόα βρέθηκαν στην κατοικία του Κόμερ, όπου και οι δύο πόρτες του σπιτιού ήταν ανοιχτές χωρίς όμως κανένα ίχνος του πατέρα και του γιου.



Κλείσιμο Ο 25χρονος πατέρας

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τη Δευτέρα ο Κόμερ βρισκόταν σε διάφορα σημεία της κομητείας και «ζητούσε μεταφορά, καλούσε ταξί, απλά μετακινούταν από μέρος σε μέρος», σημείωσε ο σερίφης. Αργότερα το βράδυ της ίδιας ημέρας, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον Κόμερ σε ένα υπόστεγο στο Μπέιτσμπεργκ και στη συνέχεια τον συνέλαβαν για διάρρηξη και αντίσταση κατά της σύλληψης. «Φυσικά, δεν είχε πολλά να πει σχετικά με το πού βρισκόταν το μωρό εκείνη τη στιγμή», σχολίασε ο Κουν.



Πώς εντόπισαν το μωρό μέσα στο δάσος Την επόμενη μέρα, οι Αρχές που πραγματοποίησαν έρευνα κοντά στο σπίτι του Κόμερ, περίπου 50 μέτρα μέσα στο δάσος, παρατήρησαν ένα σημείο με «φρέσκο ανακατεμένο χώμα» και πευκοβελόνες. Μόλις οι αστυνομικοί άρχισαν να σκάβουν, άκουσαν το κλάμα ενός μωρού. «Όπως φαντάζεστε, ξεκίνησε ένας αγώνας ενάντια στον χρόνο προκειμένου να σωθεί εγκαίρως το μικρό παιδάκι. Όσοι βρίσκονταν στο σημείο επιχείρησαν να τον βγάλουν έξω.



Ένα πραγματικό θαύμα σημειώθηκε την Τρίτη (10/11) στη Νότια Καρολίνα , καθώς ένα μωρό 11 μηνών εντοπίστηκε ζωντανό μετά από περισσότερες από 24 ώρες που ήταν θαμμένο σε κλουβί σκύλου. Το μωρό δίνει πλέον μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο.Όπως μετέδωσε το WIS 10, επικαλούμενο τον σερίφη της κομητείας Λέξινγκτον, Τζέι Κουν, ο μικρός Κοά Σαρπ βρέθηκε κλειδωμένος μέσα σε ένα κλουβί σκύλου, τυλιγμένος σε μια πετσέτα και θαμμένος σε ένα ρηχό λάκκο, ενώ μία ημέρα νωρίτερα είχε εμφανιστεί μαζί με τον 25χρονο πατέρα του, Μάικλ Κόμερ.«Δόξα τον Θεό, [το κλουβί] πιθανότατα του παρείχε αρκετό αέρα για να επιβιώσει, σύμφωνα με την εκτίμησή μας, τις τελευταίες 24 ώρες κάτω από το χώμα», δήλωσε ο Κουν στους δημοσιογράφους την Τρίτη.Το πρωί της Δευτέρας η μητέρα του Κόμερ φρόντιζε τον Κοά πριν τον αφήσει για λίγο υπό την εποπτεία του πατέρα του μέχρι να φτάσει ένα άλλο άτομο για να τον προσέχει. «Μέχρι να φτάσει ο φροντιστής, ο Μάικλ είχε εξαφανιστεί και ο Κοά είχε εξαφανιστεί μαζί του», τόνισε ο σερίφης.Το απόγευμα συγγενείς του Κοά ενημέρωσαν τις Αρχές για την εξαφάνισή του, όμως δεν εκδόθηκε ποτέ «Amber Alert», καθώς ο Κόμερ δεν έχει πρόσβαση σε αυτοκίνητο, όπως ανέφερε ο τοπικός σερίφης. «Για να εκδοθεί ένα Amber Alert, πρέπει να υπάρχει γνωστή περιγραφή του αυτοκινήτου και αριθμός πινακίδας κυκλοφορίας», εξήγησε ο Κουν. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης απαιτεί από τις αρχές επιβολής του νόμου να διαθέτουν επαρκείς περιγραφικές λεπτομέρειες σχετικά με το παιδί, τον ύποπτο και την απαγωγή — που συχνά περιλαμβάνουν αριθμούς πινακίδων κυκλοφορίας — προκειμένου να εκδοθεί ένα Amber Alert.Σύμφωνα με τον Κουν περισσότεροι από 100 άνθρωποι από τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες συμμετείχαν στις έρευνες για το αγνοούμενο μωρό.Τα προσωπικά αντικείμενα του Κόα βρέθηκαν στην κατοικία του Κόμερ, όπου και οι δύο πόρτες του σπιτιού ήταν ανοιχτές χωρίς όμως κανένα ίχνος του πατέρα και του γιου.Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τη Δευτέρα ο Κόμερ βρισκόταν σε διάφορα σημεία της κομητείας και «ζητούσε μεταφορά, καλούσε ταξί, απλά μετακινούταν από μέρος σε μέρος», σημείωσε ο σερίφης. Αργότερα το βράδυ της ίδιας ημέρας, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον Κόμερ σε ένα υπόστεγο στο Μπέιτσμπεργκ και στη συνέχεια τον συνέλαβαν για διάρρηξη και αντίσταση κατά της σύλληψης. «Φυσικά, δεν είχε πολλά να πει σχετικά με το πού βρισκόταν το μωρό εκείνη τη στιγμή», σχολίασε ο Κουν.Την επόμενη μέρα, οι Αρχές που πραγματοποίησαν έρευνα κοντά στο σπίτι του Κόμερ, περίπου 50 μέτρα μέσα στο δάσος, παρατήρησαν ένα σημείο με «φρέσκο ανακατεμένο χώμα» και πευκοβελόνες. Μόλις οι αστυνομικοί άρχισαν να σκάβουν, άκουσαν το κλάμα ενός μωρού. «Όπως φαντάζεστε, ξεκίνησε ένας αγώνας ενάντια στον χρόνο προκειμένου να σωθεί εγκαίρως το μικρό παιδάκι. Όσοι βρίσκονταν στο σημείο επιχείρησαν να τον βγάλουν έξω.

Ο Κοά είχε θαφτεί σε ένα κιβώτιο διαστάσεων περίπου 61 × 61 εκατοστά μέσα σε ένα ρηχό λάκκο για περίπου 24 ώρες μέχρι τη στιγμή που βρέθηκε. «Ούρλιαζε με όλη τη δύναμη των πνευμόνων του, κάτι που είναι καλό στον κόσμο των μωρών, υποθέτω», είπε ο σερίφης.



Όπως εκτιμά ο σερίφης, επειδή το κιβώτιο ήταν τυλιγμένο σε μια πετσέτα, «πιθανώς δημιούργησε έναν θύλακα αέρα, αν μπορείτε να το φανταστείτε».



Μέχρι χθες το απόγευμα το αγοράκι παρέμενε στο νοσοκομείο όπου δίνει μάχη για τη ζωή του, αλλά ο Κουν ελπίζει ότι θα «αναρρώσει πλήρως». «Ελπίζουμε ότι, όταν θα είναι 11 μηνών, δεν θα θυμάται πολλά από όλα αυτά καθώς θα μεγαλώνει, αλλά θα έχει απλώς μια υπέροχη, εμπνευσμένη ιστορία να διηγηθεί», πρόσθεσε.



Την ίδια στιγμή ο πατέρας του βρίσκεται στη φυλακή, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να του προσαφθούν επιπλέον κατηγορίες που σχετίζονται με την εξαφάνιση του γιου του. Όπως ξεκαθάρισε ο σερίφης το κίνητρο του πατέρα δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό.



Στο παρελθόν έχουν σημειωθεί περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του Κόμερ και της μητέρας του Κοά. Πριν από έναν μήνα τέθηκε σε αναστολή, μετά από ομολογία ενοχής για βαριά διατάραξη της δημόσιας τάξης, ενώ νωρίτερα φέτος, είχε επίσης συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία και αδίκημα σχετικό με όπλα.