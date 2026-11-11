Εκατομμύρια Ισπανοί συμμετείχαν στην πρώτη γενική απεργία από το 2012: Μαζική διαμαρτυρία για τη στεγαστική κρίση

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ελπίζει να αξιοποιήσει τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για το ζήτημα της στέγασης στις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου, ώστε να αλλάξει την πολιτική ατζέντα

τέσσερα εκατομμύρια



Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, διαμαρτυρήθηκαν μαζικά κατά της στεγαστικής κρίσης στη χώρα, λίγες εβδομάδες πριν τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές.







Ο πρωθυπουργός εκλογές της 29ης Νοεμβρίου, ώστε να αλλάξει την πολιτική ατζέντα, απομακρύνοντας την προσοχή από υποθέσεις διαφθοράς που εμπλέκουν τον στενό κύκλο του, καθώς και από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε τον Οκτώβριο.



Προς το παρόν το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Σάντσεθ εξακολουθεί να υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις.



χαρακτήρισαν την απεργία επιτυχημένη, αν και η συμμετοχή παρουσίασε διακυμάνσεις ανά την χώρα: η μεγαλύτερη συμμετοχή καταγράφηκε σε παραθαλάσσιες περιοχές, όπου οι πιέσεις στον τομέα της στέγασης είναι ιδιαίτερα έντονες.







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Πολλά καταστήματα και στη Βαρκελώνη παρέμειναν κλειστά, με τις βιτρίνες τους καλυμμένες από ξύλινες σανίδες, εν αναμονή πιθανών ταραχών.



Σχέδια για μαζικές πορείες διαμαρτυρίας το απόγευμα αντιμετώπισαν δυσκολίες λόγω των δύο σφοδρών καταιγίδων Τσαρλς και Μπρούνα, με αποτέλεσμα τα συνδικάτα να αναστείλουν τη διαδήλωση στη νότια παραθαλάσσια πόλη Κάντιθ.



Η ένωση ενοικιαστών εκτίμησε ότι η συμμετοχή στην απεργία θα φτάσει τα 5 εκατομμύρια άτομα μέχρι το τέλος της ημέρας.



Τουλάχιστον Ισπανοί εργαζόμενοι, σύμφωνα με τα συνδικάτα, κατέβηκαν σήμερα στους δρόμους συμμετέχοντας στη γενική απεργία Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, διαμαρτυρήθηκαν, λίγες εβδομάδες πριν τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές.Είναι η πρώτη γενική απεργία εδώ και 14 χρόνια με τη στήριξη των δύο μεγαλύτερων εργατικών συνδικάτων της Ισπανίας, του UGT και του CCOO, καθώς και άλλων μικρότερων αλλά και των ενώσεων ενοικιαστών που είναι αγανακτισμένες από την άνοδο των ενοικίων και τις εξώσεις.Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ελπίζει να αξιοποιήσει τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για το ζήτημα της στέγασης στις, ώστε να αλλάξει την πολιτική ατζέντα, απομακρύνοντας την προσοχή από υποθέσεις διαφθοράς που εμπλέκουν τον στενό κύκλο του, καθώς και από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε τον Οκτώβριο.Προς το παρόν το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Σάντσεθ εξακολουθεί να υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις.Τα συνδικάτα, αν και η συμμετοχή παρουσίασε διακυμάνσεις ανά την χώρα: η μεγαλύτερη συμμετοχή καταγράφηκε σε παραθαλάσσιες περιοχές, όπου οι πιέσεις στον τομέα της στέγασης είναι ιδιαίτερα έντονες.Στη Γκραν Βία της Μαδρίτης, έναν από τους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της πρωτεύουσας, οι διαδηλωτές ζητωκραύγασαν καθώς καταστήματα - μεταξύ των οποίων τα Primark, H&M και Pull & Bear - κατέβαζαν τα ρολά τους, υπό την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.Πολλά καταστήματα και στη Βαρκελώνη παρέμειναν κλειστά, με τις βιτρίνες τους, εν αναμονή πιθανών ταραχών.Σχέδια για μαζικές πορείες διαμαρτυρίας το απόγευμα αντιμετώπισαν δυσκολίες λόγω των, με αποτέλεσμα τα συνδικάτα να αναστείλουν τη διαδήλωση στη νότια παραθαλάσσια πόλη Κάντιθ.Η ένωση ενοικιαστών εκτίμησε ότι η συμμετοχή στην απεργία θα φτάσει τα 5 εκατομμύρια άτομα μέχρι το τέλος της ημέρας.

Σύμφωνα με τα συνδικάτα UGT και CCOO, η συμμετοχή στην απεργία έφτασε το 90% στα λιμάνια και τις αυτοκινητοβιομηχανίες, με «πλήρη αναστολή των εργασιών» να καταγράφεται σε εργοστάσια, όπως της Volkswagen και της SEAT στη Βαρκελώνη.



Τα συνδικάτα σημείωσαν ότι στην απεργία συμμετέχει το 85% των εργαζόμενων στη βιομηχανία κρέατος, το 82% των εργαζόμενων στην αποκομιδή απορριμμάτων και το 75% των εργαζόμενων στον ενεργειακό τομέα.



Η αστυνομία ανέφερε ότι, έως το μεσημέρι, είχαν πραγματοποιηθεί 40 συλλήψεις στο πλαίσιο 476 περιστατικών που συνδέονται με τη γενική απεργία, μεταξύ των οποίων αποκλεισμοί γραφείων και βιομηχανικών ζωνών, καθώς και πυρπολήσεις κάδων απορριμμάτων.



Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν ότι θα καταθέσουν μήνυση σχετικά με αυτό που χαρακτήρισαν «δυσανάλογη αντίδραση» κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης —με χρήση δακρυγόνων και γκλομπ—, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 20 διαδηλωτών.



Φωτογραφίες: Reuters