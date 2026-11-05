Από τη Λίντα Εβαντζέλιστα στη Σίντι Κρόφορντ και τη Ναόμι Κάμπελ: Τα supermodels που έγραψαν ιστορία στις πασαρέλες των 90’s
Από τη Λίντα Εβαντζέλιστα στη Σίντι Κρόφορντ και τη Ναόμι Κάμπελ: Τα supermodels που έγραψαν ιστορία στις πασαρέλες των 90’s
Από τα εξώφυλλα και τις πασαρέλες μέχρι τη μουσική και τη διαφήμιση, τα supermodels έγιναν σύμβολα μιας εποχής
UPD:
Στην ακμή της δεκαετίας του 1990, ένα μικρό όνομα αρκούσε: Linda, Naomi, Cindy, Christy. Το κοινό αναγνώριζε τα πρόσωπα, οι σχεδιαστές διεκδικούσαν την παρουσία τους σε κάθε επίδειξη και οι φωτογράφοι συνέβαλλαν στη δημιουργία του μύθου τους. Οι γυναίκες που περπατούσαν στην πασαρέλα είχαν γίνει διάσημες με δικό τους κοινό, ξεχωριστή προσωπικότητα και επιρροή που ξεπερνούσε τον κόσμο της μόδας. Η βιομηχανία είχε αποκτήσει τις δικές της πρωταγωνίστριες.
Μια εικόνα συμπυκνώνει εκείνη τη μετάβαση: στο εξώφυλλο της βρετανικής Vogue του Ιανουαρίου 1990, ο Peter Lindbergh φωτογράφισε μαζί τις Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington και Tatjana Patitz. Ακολούθησε η συμμετοχή τους στο βιντεοκλίπ του George Michael για το «Freedom! ’90». Στην επίδειξη του Gianni Versace για το φθινόπωρο–χειμώνα 1991, οι Evangelista, Campbell, Crawford και Turlington εμφανίζονται αγκαλιασμένες στην πασαρέλα, σχηματίζοντας με τα χείλη τους τα λόγια του ίδιου τραγουδιού. Μέσα σε αυτή την αλληλουχία, περιοδικά, μουσική και πασαρέλα συναντήθηκαν, πολλαπλασιάζοντας τη δύναμη των ίδιων προσώπων.
Η ιστορία είχε αρχίσει αρκετές δεκαετίες νωρίτερα
Προτού η έννοια του supermodel γίνει συνώνυμο μιας μικρής ομάδας γυναικών με παγκόσμια φήμη, ορισμένα μοντέλα είχαν ήδη αρχίσει να αποκτούν μια θέση στη συλλογική μνήμη. Η πορεία τους αποτυπώθηκε στα αρχεία των περιοδικών, εκεί όπου μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τη σταδιακή μεταμόρφωση ενός προσώπου σε προσωπικότητα. Αλλά και ο ίδιος ο όρος supermodel φαίνεται να εμφανίστηκε την δεκαετία του 1940. Ήδη στις 6 Οκτωβρίου 1942, η εφημερίδα Chicago Daily Tribune χρησιμοποιούσε τη διατύπωση «“Super” Models» σε τίτλο δημοσιεύματος.
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Μια εικόνα συμπυκνώνει εκείνη τη μετάβαση: στο εξώφυλλο της βρετανικής Vogue του Ιανουαρίου 1990, ο Peter Lindbergh φωτογράφισε μαζί τις Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington και Tatjana Patitz. Ακολούθησε η συμμετοχή τους στο βιντεοκλίπ του George Michael για το «Freedom! ’90». Στην επίδειξη του Gianni Versace για το φθινόπωρο–χειμώνα 1991, οι Evangelista, Campbell, Crawford και Turlington εμφανίζονται αγκαλιασμένες στην πασαρέλα, σχηματίζοντας με τα χείλη τους τα λόγια του ίδιου τραγουδιού. Μέσα σε αυτή την αλληλουχία, περιοδικά, μουσική και πασαρέλα συναντήθηκαν, πολλαπλασιάζοντας τη δύναμη των ίδιων προσώπων.
Η ιστορία είχε αρχίσει αρκετές δεκαετίες νωρίτερα
Προτού η έννοια του supermodel γίνει συνώνυμο μιας μικρής ομάδας γυναικών με παγκόσμια φήμη, ορισμένα μοντέλα είχαν ήδη αρχίσει να αποκτούν μια θέση στη συλλογική μνήμη. Η πορεία τους αποτυπώθηκε στα αρχεία των περιοδικών, εκεί όπου μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τη σταδιακή μεταμόρφωση ενός προσώπου σε προσωπικότητα. Αλλά και ο ίδιος ο όρος supermodel φαίνεται να εμφανίστηκε την δεκαετία του 1940. Ήδη στις 6 Οκτωβρίου 1942, η εφημερίδα Chicago Daily Tribune χρησιμοποιούσε τη διατύπωση «“Super” Models» σε τίτλο δημοσιεύματος.
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UPD:
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