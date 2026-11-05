Τράπεζα Πειραιώς: Placement 332,85 εκατ. ευρώ από τον Tζον Πόλσον – Στο 8,4% υποχωρεί η συμμετοχή του
Τράπεζα Πειραιώς: Placement 332,85 εκατ. ευρώ από τον Tζον Πόλσον – Στο 8,4% υποχωρεί η συμμετοχή του
Ο Τζον Πόλσον διέθεσε μέσω placement το 2,8% της Τράπεζας Πειραιώς, έναντι 332,85 εκατ. ευρώ, διατηρώντας ποσοστό 8,4% και τη θέση του μεγαλύτερου μετόχου, με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον
Πακέτο 35 εκατ. μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, που αντιστοιχεί περίπου στο 2,8% του μετοχικού της κεφαλαίου, διατέθηκε μέσω placement κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Euronext Athens. Η συναλλαγή ανήλθε σε 332,85 εκατ. ευρώ, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 9,51 ευρώ ανά μετοχή. Πωλητής ήταν ο μεγαλομέτοχος της τράπεζας Tζον Πόλσον, ενώ τη διαδικασία του placement συντόνισε η JP Morgan.
Η διάθεση των μετοχών προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και υπερκαλύφθηκε, με τους τίτλους να κατανέμονται σε ευρύ αριθμό επενδυτών. Η εξέλιξη αυτή διευρύνει τη μετοχική βάση της τράπεζας Πειραιώς και ενισχύει το free float της μετοχής.
Μετά τη συναλλαγή, η συμμετοχή της Paulson & Co. στην τράπεζα περιορίζεται σε περίπου 104 εκατ. μετοχές ή 8,4% του μετοχικού κεφαλαίου, με τον Tζον Πόλσον να διατηρεί τη θέση του μεγαλύτερου μετόχου της Πειραιώς.
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Η διάθεση των μετοχών προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και υπερκαλύφθηκε, με τους τίτλους να κατανέμονται σε ευρύ αριθμό επενδυτών. Η εξέλιξη αυτή διευρύνει τη μετοχική βάση της τράπεζας Πειραιώς και ενισχύει το free float της μετοχής.
Μετά τη συναλλαγή, η συμμετοχή της Paulson & Co. στην τράπεζα περιορίζεται σε περίπου 104 εκατ. μετοχές ή 8,4% του μετοχικού κεφαλαίου, με τον Tζον Πόλσον να διατηρεί τη θέση του μεγαλύτερου μετόχου της Πειραιώς.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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