Τράπεζα Πειραιώς: Placement 332,85 εκατ. ευρώ από τον Tζον Πόλσον – Στο 8,4% υποχωρεί η συμμετοχή του

Ο Τζον Πόλσον διέθεσε μέσω placement το 2,8% της Τράπεζας Πειραιώς, έναντι 332,85 εκατ. ευρώ, διατηρώντας ποσοστό 8,4% και τη θέση του μεγαλύτερου μετόχου, με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον