Ακόμα ένας αντίπαλος για τον Ινφαντίνο: Ο Κόζο Τασίμα κατεβαίνει υποψήφιος για την προεδρία της FIFA με τη στήριξη της UEFA
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Κόζο Τασίμα FIFA UEFA

Ακόμα ένας αντίπαλος για τον Ινφαντίνο: Ο Κόζο Τασίμα κατεβαίνει υποψήφιος για την προεδρία της FIFA με τη στήριξη της UEFA

Μετά τον Ραμόν Βέγκα και ο 68χρονος πρόεδρος της ιαπωνικής ομοσπονδίας θα τρέξει για της προεδρία της FIFA με την πλήρη στήριξη της UEFA και της CONCACAF

Ακόμα ένας αντίπαλος για τον Ινφαντίνο: Ο Κόζο Τασίμα κατεβαίνει υποψήφιος για την προεδρία της FIFA με τη στήριξη της UEFA
Ο Ραμόν Βέγκα ήταν ο πρώτος που εκδήλωσε ενδιαφέρον για να κοντραριστεί με τον Τζάνι Ινφαντίνο, εντούτοις ο Ελβετός φέρεται να μην έχει τόση στήριξη από τα μέλη της FIFA.

Κάτι που δεν ισχύει με την περίπτωση του Κόζο Τασίμα, που σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, αποτελεί τον εκλεκτό για να φέρει την αλλαγή στην ηγεσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας!

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ιαπωνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της FIFA, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει μεταξύ άλλων τη στήριξη της UEFA - η οποία έχει πρωτοστατήσει στην προσπάθεια που γίνεται να μην επανεκλεγεί ο Ινφαντίνο.

Ο 68χρονος Ιάπωνας έπαιξε για μία τριετία ως μεσοεπιθετικός στη Φουρουκάβα στις αρχές της δεκαετίες του '80 και χρίστηκε επτά φορές διεθνής, ωστόσο τον κέρδισε η προπονητική και αργότερα εξελίχτηκε σε επιφανή παράγοντα στην πατρίδα του, πριν γίνει μέλος του Δ.Σ. της FIFA το 2015.

Ο Τασίμα πάντως φαίνεται πως δεν έχει τη στήριξη ολόκληρης της AFC, καθώς υπάρχει και το μπλοκ του Σεΐχη Σαλμάν μπιν Ιμπραΐμ Αλ-Καλίφα, ο οποίος είναι υπέρ του Ινφαντίνο.

Από την άλλη, UEFA και CONCACAF αναμένεται να στηρίξουν την υποψηφιότητα του Ιάπωνα, με τις εκλογές της 18ης Μαρτίου 2027 να προβλέπονται δραματικές.

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