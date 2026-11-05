Ανοίγει ο δρόμος για 120 δόσεις σε εφορία και ΕΦΚΑ: Πάνω από 1 εκατ. οφειλέτες με χρέη 95 δισ. ευρώ
Ανοίγει ο δρόμος για 120 δόσεις σε εφορία και ΕΦΚΑ: Πάνω από 1 εκατ. οφειλέτες με χρέη 95 δισ. ευρώ
Ανοίγει ο δρόμος για 120 δόσεις σε Εφορία - ΕΦΚΑ - Περίπου 1 εκατομμύριο οφειλέτες, που έχουν συνολικά χρέη 95 δισ. ευρώ, θα μπορούν να τα εξοφλήσουν σε βάθος δεκαετίας - Μέσα Νοεμβρίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
Χιλιάδες νοικοκυριά, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν παλαιές οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις. Περίπου 1 εκατομμύριο οφειλέτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που έχουν συνολικά χρέη 95 δισ. ευρώ θα μπορούν να τα «απλώσουν» σε βάθος δεκαετίας. Παράλληλα, ετοιμάζεται μια νέα Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών που, μέσω ειδικής εφαρμογής για κινητά, θα εμφανίζει όλες τις οφειλές σε μία οθόνη, για όσους έχουν χάσει τον λογαριασμό πού χρωστούν και τι πληρώνουν.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για αιτήσεις αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα μέσα Νοεμβρίου, αφού ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Η ρύθμιση είναι έκτακτη και η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων θα λήξει στις 30 Ιουνίου 2027. Αφορά βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ, οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Πρόκειται για σημαντική επέκταση σε σχέση με εκείνη που ίσχυε για τις 72 δόσεις και κάλυπτε χρέη έως το τέλος του 2023.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης η τακτοποίηση των οφειλών που προέκυψαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2025, είτε με εφάπαξ καταβολή είτε μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 ή 48 δόσεων. Ο οφειλέτης πρέπει ακόμη να έχει υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της πενταετίας έως το φορολογικό έτος 2024 και να μην έχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.
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Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για αιτήσεις αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα μέσα Νοεμβρίου, αφού ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Η ρύθμιση είναι έκτακτη και η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων θα λήξει στις 30 Ιουνίου 2027. Αφορά βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ, οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Πρόκειται για σημαντική επέκταση σε σχέση με εκείνη που ίσχυε για τις 72 δόσεις και κάλυπτε χρέη έως το τέλος του 2023.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης η τακτοποίηση των οφειλών που προέκυψαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2025, είτε με εφάπαξ καταβολή είτε μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 ή 48 δόσεων. Ο οφειλέτης πρέπει ακόμη να έχει υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της πενταετίας έως το φορολογικό έτος 2024 και να μην έχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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