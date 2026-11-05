Χρηματιστήριο: Εύθραυστο το προβάδισμα των αγοραστών – Πέρασε πακέτο 332,85 εκατ. ευρώ στην Πειραιώς

Το πετρέλαιο και τα τραπεζικά αποτελέσματα δίνουν ώθηση στην αγορά - Στο προσκήνιο οι 2.700 μονάδες - Το πακέτο της Πειραιώς αφορά στο placement με πωλητή τον Τζον Πόλσον για το 2,83% της τράπεζας