Χρηματιστήριο: Εύθραυστο το προβάδισμα των αγοραστών – Πέρασε πακέτο 332,85 εκατ. ευρώ στην Πειραιώς
Χρηματιστήριο: Εύθραυστο το προβάδισμα των αγοραστών – Πέρασε πακέτο 332,85 εκατ. ευρώ στην Πειραιώς
Το πετρέλαιο και τα τραπεζικά αποτελέσματα δίνουν ώθηση στην αγορά - Στο προσκήνιο οι 2.700 μονάδες - Το πακέτο της Πειραιώς αφορά στο placement με πωλητή τον Τζον Πόλσον για το 2,83% της τράπεζας
Σε θετική τροχιά διατηρείται το Χρηματιστήριο Αθηνών για τρίτη συνεχόμενη μέρα, με τους επενδυτές να αντλούν στήριξη από τη σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και την υποχώρηση των αποδόσεων των ομολόγων, εξελίξεις που ενισχύουν τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου. Ωστόσο, η επικράτηση των αγοραστών στο ταμπλό θεωρείται «αναιμική».
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (5/11) ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο +0,05% και διαπραγματεύεται στις 2.664,38 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.663,32 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.683,98 μονάδες. Παράλληλα, πέρασε ένα μεγάλο πακέτο στην Τράπεζα Πειραιώς, συνολικά 35 εκατ. τεμαχίων και αξίας 332,85 εκατ. ευρώ, έναντι 9,51 ευρώ ανά μετοχή, λόγω του placement με πωλητή τον Τζον Πόλσον. Το συγκεκριμένο πακέτο αντιστοιχεί το 2,83% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Στο ταμπλό ξεχωρίζει η Coca-Cola HBC που αγγίζει για πρώτη φορά τα 60 ευρώ, με κέρδη άνω του +2%. Αντίθετα, ισχυρές πιέσεις δέχονται τα διυλιστήρια, με τη Motor Oil και την HELLENiQ ENERGY να χάνουν περίπου -3%.
Πρόσθετο «καύσιμο» για την αγορά αποτελούν οι ισχυρές επιδόσεις του τραπεζικού κλάδου. Μετά τα θετικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες η Εθνική Τράπεζα, ακολούθησε σήμερα η Τράπεζα Κύπρου, με τις επιδόσεις των δύο τραπεζών να ενισχύουν τις προσδοκίες για τη δυναμική του κλάδου και να δημιουργούν προϋποθέσεις για συνέχιση της ανοδικής κίνησης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (5/11) ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο +0,05% και διαπραγματεύεται στις 2.664,38 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.663,32 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.683,98 μονάδες. Παράλληλα, πέρασε ένα μεγάλο πακέτο στην Τράπεζα Πειραιώς, συνολικά 35 εκατ. τεμαχίων και αξίας 332,85 εκατ. ευρώ, έναντι 9,51 ευρώ ανά μετοχή, λόγω του placement με πωλητή τον Τζον Πόλσον. Το συγκεκριμένο πακέτο αντιστοιχεί το 2,83% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Στο ταμπλό ξεχωρίζει η Coca-Cola HBC που αγγίζει για πρώτη φορά τα 60 ευρώ, με κέρδη άνω του +2%. Αντίθετα, ισχυρές πιέσεις δέχονται τα διυλιστήρια, με τη Motor Oil και την HELLENiQ ENERGY να χάνουν περίπου -3%.
Πρόσθετο «καύσιμο» για την αγορά αποτελούν οι ισχυρές επιδόσεις του τραπεζικού κλάδου. Μετά τα θετικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες η Εθνική Τράπεζα, ακολούθησε σήμερα η Τράπεζα Κύπρου, με τις επιδόσεις των δύο τραπεζών να ενισχύουν τις προσδοκίες για τη δυναμική του κλάδου και να δημιουργούν προϋποθέσεις για συνέχιση της ανοδικής κίνησης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα