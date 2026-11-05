Τράπεζα Κύπρου: Αναβαθμίζει τις προβλέψεις για το 2026 και αυξάνει τις διανομές προς τους μετόχους
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Τράπεζα Κύπρου

Τράπεζα Κύπρου: Αναβαθμίζει τις προβλέψεις για το 2026 και αυξάνει τις διανομές προς τους μετόχους

Η Τράπεζα Κύπρου αναβάθμισε τους στόχους κερδοφορίας για το 2026, προβλέποντας καθαρά έσοδα από τόκους 765 εκατ. ευρώ - Στο 20,6% ο δείκτης CET1, με ισχυρή πιστωτική επέκταση και διανομές έως 90% των κερδών στους μετόχους

Τράπεζα Κύπρου: Αναβαθμίζει τις προβλέψεις για το 2026 και αυξάνει τις διανομές προς τους μετόχους
Ειρήνη Σακελλάρη
Η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε σε αναβάθμιση των βασικών στόχων της για το 2026, επιβεβαιώνοντας τη θετική δυναμική της κερδοφορίας και της κεφαλαιακής της θέσης, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, κ. Πανίκος Νικολάου, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στους αναλυτές.

Ειδικότερα, η εκτίμηση για τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) αναθεωρήθηκε ανοδικά στα περίπου €765 εκατ., από προηγούμενη πρόβλεψη €750 εκατ., αντανακλώντας την ισχυρή πιστωτική επέκταση και τις ευνοϊκότερες επιδόσεις από την ανατιμολόγηση δανείων και επενδύσεων. Παράλληλα, ο στόχος για την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) αναβαθμίστηκε σε επίπεδα υψηλής διψήφιας απόδοσης (high-teens), ενώ η οργανική δημιουργία κεφαλαίου αναμένεται πλέον να υπερβεί τις 400 μονάδες βάσης.

Θετικές είναι και οι προοπτικές για τις διανομές προς τους μετόχους. Η τράπεζα στοχεύει σε συνολική διανομή έως 90% των κερδών για το 2026, ενώ για την περίοδο 2027–2028 θέτει ως στόχο διανομές έως και 100% των ετήσιων κερδών.

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Ειρήνη Σακελλάρη

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