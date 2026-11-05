Τράπεζα Κύπρου: Αναβαθμίζει τις προβλέψεις για το 2026 και αυξάνει τις διανομές προς τους μετόχους

Η Τράπεζα Κύπρου αναβάθμισε τους στόχους κερδοφορίας για το 2026, προβλέποντας καθαρά έσοδα από τόκους 765 εκατ. ευρώ - Στο 20,6% ο δείκτης CET1, με ισχυρή πιστωτική επέκταση και διανομές έως 90% των κερδών στους μετόχους