Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος: 90 χρόνια στην υπηρεσία της ναυτιλίας – Τα μηνύματα για ανταγωνιστικότητα, νέους ναυτικούς και διεθνή ισχύ
Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος: 90 χρόνια στην υπηρεσία της ναυτιλίας – Τα μηνύματα για ανταγωνιστικότητα, νέους ναυτικούς και διεθνή ισχύ
Από το 1936 έως σήμερα, το ΝΕΕ αποτελεί συνδετικό κρίκο της ναυτιλιακής κοινότητας με την Πολιτεία – Οι παρεμβάσεις Αλεξανδράτου, Κικίλια, Τραυλού, Τσικαλάκη, Μιχαηλίδη και Κοντορουχά στην επετειακή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Με επίκεντρο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική ναυτιλία και την ανάγκη να διατηρήσει την πρωταγωνιστική της θέση στις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές, γιορτάστηκαν τα 90 χρόνια από την ίδρυση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΝΕΕ). Η επετειακή εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας, πλοιοκτητών και ναυτικών για την επόμενη ημέρα του κλάδου.
Η ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, η ναυτική εκπαίδευση, η προσέλκυση νέων στα πλοία και η προσαρμογή στις τεχνολογικές και γεωπολιτικές αλλαγές αποτέλεσαν τα βασικά ζητήματα των παρεμβάσεων. Παράλληλα, αναδείχθηκε η διαδρομή ενός θεσμού που ιδρύθηκε το 1936 και συνέβαλε στη διαμόρφωση του πλαισίου μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε η ελληνική ναυτιλία.
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*Στην κεντρική φωτο: Η πρόεδρος της ΕΕΕ, Μελίνα Τραυλού, ο πρόεδρος του ΝΕΕ Γιώργος Αλεξανδράτος, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας και η υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου, Μαρίνα Χατζημανώλη
Η ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, η ναυτική εκπαίδευση, η προσέλκυση νέων στα πλοία και η προσαρμογή στις τεχνολογικές και γεωπολιτικές αλλαγές αποτέλεσαν τα βασικά ζητήματα των παρεμβάσεων. Παράλληλα, αναδείχθηκε η διαδρομή ενός θεσμού που ιδρύθηκε το 1936 και συνέβαλε στη διαμόρφωση του πλαισίου μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε η ελληνική ναυτιλία.
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε φωτογραφίες στο newmoney.gr
*Στην κεντρική φωτο: Η πρόεδρος της ΕΕΕ, Μελίνα Τραυλού, ο πρόεδρος του ΝΕΕ Γιώργος Αλεξανδράτος, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας και η υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου, Μαρίνα Χατζημανώλη
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