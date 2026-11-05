Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος: 90 χρόνια στην υπηρεσία της ναυτιλίας – Τα μηνύματα για ανταγωνιστικότητα, νέους ναυτικούς και διεθνή ισχύ

Από το 1936 έως σήμερα, το ΝΕΕ αποτελεί συνδετικό κρίκο της ναυτιλιακής κοινότητας με την Πολιτεία – Οι παρεμβάσεις Αλεξανδράτου, Κικίλια, Τραυλού, Τσικαλάκη, Μιχαηλίδη και Κοντορουχά στην επετειακή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών