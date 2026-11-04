Η ανατομία του supermodel: Τα μεγάλα ονόματα που έγραψαν ιστορία

Από τα εξώφυλλα και τις πασαρέλες μέχρι τη μουσική και τη διαφήμιση, τα supermodels έγιναν σύμβολα μιας εποχής