Η ανατομία του supermodel: Τα μεγάλα ονόματα που έγραψαν ιστορία
Η ανατομία του supermodel: Τα μεγάλα ονόματα που έγραψαν ιστορία
Από τα εξώφυλλα και τις πασαρέλες μέχρι τη μουσική και τη διαφήμιση, τα supermodels έγιναν σύμβολα μιας εποχής
Στην ακμή της δεκαετίας του 1990, ένα μικρό όνομα αρκούσε: Linda, Naomi, Cindy, Christy. Το κοινό αναγνώριζε τα πρόσωπα, οι σχεδιαστές διεκδικούσαν την παρουσία τους σε κάθε επίδειξη και οι φωτογράφοι συνέβαλλαν στη δημιουργία του μύθου τους. Οι γυναίκες που περπατούσαν στην πασαρέλα είχαν γίνει διάσημες με δικό τους κοινό, ξεχωριστή προσωπικότητα και επιρροή που ξεπερνούσε τον κόσμο της μόδας. Η βιομηχανία είχε αποκτήσει τις δικές της πρωταγωνίστριες.
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