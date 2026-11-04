Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Χωρίς δημοσιονομική πειθαρχία δεν υπάρχει χώρος για νέα μέτρα στήριξης

Ανάπτυξη κοντά στο 2%, αλλά ανησυχία για πληθωρισμό και λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης - Το Συμβούλιο ζητά συγκράτηση των πρωτογενών δαπανών για να διαφυλαχθεί δημοσιονομικός χώρος για στήριξης των ευάλωτων