Ήπια αύξηση 0,35% στις τιμές των σούπερ μάρκετ τον Οκτώβριο - Στοιχεία ΙΕΛΚΑ

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Οκτώβριο 2026 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2025

Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σουπερμάρκετ την τελευταία 2ετία

Οι μειώσεις που καταγράφονται συνδέονται τόσο με την ομαλοποίηση της αγοράς όσο και με τη μείωση των τιμών παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, ιδιαίτερα σημαντική είναι η σταθεροποιητική εικόνα που παρατηρείται στα νωπά είδη. Στο νωπό κρέας καταγράφεται ομαλοποίηση των τιμών παραγωγού και εισαγωγών. Στα τυποποιημένα είδη εκτιμάται ότι σχετική επίδραση έχει και η πρωτοβουλία μείωσης τιμών.-Ορεκτικά, αλίπαστα και λοιπά σερβιριζόμενα είδη: +3,91%-Είδη μιας χρήσης, οικιακά είδη & είδη πάρτυ: +2,68%-Ζύμες νωπές και κατεψυγμένες: +2,52%-Αλκοολούχα ποτά: +2,06%-Τυροκομικά: +1,82%Η συγκράτηση των τιμών που καταγράφεται στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων την τελευταία διετία συνδέεται με έναν συνδυασμό παραγόντων που αφορούν τόσο τη λειτουργία των μεγάλων αλυσίδων όσο και τις επιλογές των καταναλωτών:. Οι μεγάλες αλυσίδες διακινούν σημαντικούς όγκους προϊόντων, γεγονός που επιτρέπει την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας στη λειτουργία, στις προμήθειες και στη διανομή.. Η ταχύτερη ανανέωση των αποθεμάτων επιτρέπει στις μεταβολές των τιμών προμήθειας να ενσωματώνονται ταχύτερα στις τιμές πώλησης. Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περιόδους αποκλιμάκωσης του κόστους.. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν σημαντική παρουσία στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ, προσφέροντας περισσότερες επιλογές σε διαφορετικά επίπεδα τιμών.. Ο ανταγωνισμός στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, τόσο σε επίπεδο τιμών όσο και μέσω προωθητικών ενεργειών, συμβάλλει στην πίεση για συγκράτηση των τελικών τιμών.. Η αξιοποίηση συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων, logistics, δεδομένων και πρόβλεψης της ζήτησης επιτρέπει αποτελεσματικότερη λειτουργία και περιορισμό επιμέρους λειτουργικών επιβαρύνσεων.Μεταβολή της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Η αυξημένη ευαισθησία των καταναλωτών στην τιμή, η αναζήτηση προσφορών και η στροφή προς οικονομικότερες εναλλακτικές ενισχύουν την ανταγωνιστική πίεση στις επιχειρήσεις για ενημέρωση του κωδικολογίου και ανανέωση της ποικιλίας τους.Πηγή: ΙΕΛΚΑ