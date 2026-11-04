Χρυσές κούρσες με αμαξίδια του γκολφ στην πλημμυρισμένη από τουρίστες Ρώμη

Τα οχήματα κατακλύζουν το ιστορικό κέντρο της Ρώμης και κινούνται ανεξέλεγκτα, τα περισσότερα χωρίς άδεια, προκαλώντας αντιδράσεις από κατοίκους και επαγγελματίες