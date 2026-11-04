Χρυσές κούρσες με αμαξίδια του γκολφ στην πλημμυρισμένη από τουρίστες Ρώμη
Χρυσές κούρσες με αμαξίδια του γκολφ στην πλημμυρισμένη από τουρίστες Ρώμη
Τα οχήματα κατακλύζουν το ιστορικό κέντρο της Ρώμης και κινούνται ανεξέλεγκτα, τα περισσότερα χωρίς άδεια, προκαλώντας αντιδράσεις από κατοίκους και επαγγελματίες
Το Κολοσσαίο, το Πάνθεον, η Φοντάνα ντι Τρέβι, η Πιάτσα Ναβόνα, η καρμπονάρα, τα σουπλί, τα σανπιετρίνι που «ντύνουν» τους περισσότερους ιστορικούς δρόμους, ακόμα κι οι εκατόνταρχοι με τις περικεφαλαίες που ποζάρουν για μια φωτογραφία με τους τουρίστες ή ο χαρακτηριστικός ήχος της Vespa… όλα αποτελούν σήμα κατατεθέν της ιταλικής πρωτεύουσας.
Από τα Tuk-Tuk στα αμαξίδια του γκολφ
Η Aιώνια Πόλη έζησε ιστορικές στιγμές τη δεκαετία του 1960 με την άνθιση των Fiat 500, το έμβλημα της Dolce Vita. Πολύχρωμα, γρήγορα και ευέλικτα, έγιναν σύμβολο της καθημερινής ζωής των Ιταλών και συνδέθηκαν με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Μερικές δεκαετίες αργότερα, το 2010, άρχισαν να εμφανίζονται τα τρίκυκλα Tuk-Tuk που προορίζονταν για τουριστικές περιηγήσεις. Ακολούθησαν τα ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα και πλέον, την πόλη έχουν κατακλύσει τα golf cart. Παρότι τα συγκεκριμένα αμαξίδια είναι συνδεδεμένα με τα γήπεδα γκολφ, σήμερα κυκλοφορούν στα στενά δρομάκια του κέντρου, με την κατάσταση να έχει ξεφύγει εντελώς από τον έλεγχο. Τη στιγμή που στις τουριστικές περιοχές καταγράφεται σχεδόν καθημερινά έντονος συνωστισμός, η παρουσία περίπου 400-500 αμαξιδίων επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Από τα Tuk-Tuk στα αμαξίδια του γκολφ
Η Aιώνια Πόλη έζησε ιστορικές στιγμές τη δεκαετία του 1960 με την άνθιση των Fiat 500, το έμβλημα της Dolce Vita. Πολύχρωμα, γρήγορα και ευέλικτα, έγιναν σύμβολο της καθημερινής ζωής των Ιταλών και συνδέθηκαν με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Μερικές δεκαετίες αργότερα, το 2010, άρχισαν να εμφανίζονται τα τρίκυκλα Tuk-Tuk που προορίζονταν για τουριστικές περιηγήσεις. Ακολούθησαν τα ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα και πλέον, την πόλη έχουν κατακλύσει τα golf cart. Παρότι τα συγκεκριμένα αμαξίδια είναι συνδεδεμένα με τα γήπεδα γκολφ, σήμερα κυκλοφορούν στα στενά δρομάκια του κέντρου, με την κατάσταση να έχει ξεφύγει εντελώς από τον έλεγχο. Τη στιγμή που στις τουριστικές περιοχές καταγράφεται σχεδόν καθημερινά έντονος συνωστισμός, η παρουσία περίπου 400-500 αμαξιδίων επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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