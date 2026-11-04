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114 νέες αφίξεις μεταναστών μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη, ασφυκτική η κατάσταση στους χώρους φιλοξενίας
114 νέες αφίξεις μεταναστών μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη, ασφυκτική η κατάσταση στους χώρους φιλοξενίας
Στους 847 οι μετανάστες στο παλιό Ψυγείο Ηρακλείου πριν από τη νέα άφιξη – Στην Ιεράπετρα ζητούν καρότσες φορτηγών για την προσωρινή στέγασή τους
Νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη μέσα σε λίγες ώρες, με δύο περιστατικά να σημειώνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα ξημερώματα της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου. Συνολικά 114 άνθρωποι έφτασαν σε τρία διαφορετικά περιστατικά, με τις αρμόδιες Αρχές να προχωρούν στη μεταφορά τους σε χώρους προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και την Ιεράπετρα.
Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν 41 μετανάστες αποβιβάστηκαν στην παραλία «Στενά». Ανάμεσά τους βρίσκονται τρεις γυναίκες. Οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο και βρίσκονται ήδη στο παλιό Ψυγείο, στον χώρο προσωρινής παραμονής στο λιμάνι.
Λίγες ώρες νωρίτερα, κατά τις βραδινές ώρες της Τρίτης, είχε προηγηθεί ακόμη μία αποβίβαση, αυτή τη φορά στην παραλία Κόκκινη Άμμος, στην περιοχή του Κόκκινου Πύργου Ηρακλείου. Στο σημείο έφτασαν 32 μετανάστες, όλοι άνδρες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν προσωρινά στο Ρέθυμνο, όπου και φιλοξενούνται.
Στην επιχείρηση συνέδραμε ο ιδιώτης Γιώργος Δραπανιώτης με το φουσκωτό του, ενώ οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή δεν επέτρεψαν να πραγματοποιηθεί νωρίτερα η μεταφορά. Οι 41 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με σκάφος της FRONTEX προς την Ιεράπετρα, έπειτα από πολύωρη αναμονή στο Κουφονήσι.
Η νέα αυτή εξέλιξη ήρθε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την Ιεράπετρα, καθώς ο προσωρινός χώρος φιλοξενίας της πρώην ΑΓΡΕΞ βρισκόταν ήδη σε ασφυκτική κατάσταση. Σύμφωνα με την προηγούμενη καταγραφή, 692 άνθρωποι διανυκτέρευσαν στον χώρο, όπου υπάρχουν μόλις 22 σκηνές.
Υπενθυμίζεται ότι ο χώρος είχε αρχικά δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 200 ανθρώπων, ενώ στη συνέχεια έγιναν προσπάθειες αύξησης της χωρητικότητάς του στους 400. Ωστόσο, οι διαδοχικές αφίξεις έχουν δημιουργήσει συνθήκες υπερπληρότητας, με τις υπάρχουσες υποδομές να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες.
Η νέα άφιξη των 41 ανθρώπων τα ξημερώματα της Τετάρτης επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις συνθήκες στον χώρο προσωρινής παραμονής, όπου οι διαθέσιμες υποδομές δοκιμάζονται από τη συνεχή αύξηση του αριθμού των μεταναστών.
Ανάλογη βοήθεια είχε προσφέρει και στο παρελθόν ο επιχειρηματίας Πολύδωρος Περακάκης, διαθέτοντας καρότσες φορτηγών για την προστασία των μεταναστών από τις καιρικές συνθήκες.
Κατά τις προηγούμενες νύχτες, ορισμένοι άνθρωποι χρειάστηκε να διανυκτερεύσουν σε εξωτερικούς χώρους, με υποστρώματα και κουβέρτες, καθώς οι διαθέσιμες σκηνές δεν επαρκούσαν.
Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν 41 μετανάστες αποβιβάστηκαν στην παραλία «Στενά». Ανάμεσά τους βρίσκονται τρεις γυναίκες. Οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο και βρίσκονται ήδη στο παλιό Ψυγείο, στον χώρο προσωρινής παραμονής στο λιμάνι.
Λίγες ώρες νωρίτερα, κατά τις βραδινές ώρες της Τρίτης, είχε προηγηθεί ακόμη μία αποβίβαση, αυτή τη φορά στην παραλία Κόκκινη Άμμος, στην περιοχή του Κόκκινου Πύργου Ηρακλείου. Στο σημείο έφτασαν 32 μετανάστες, όλοι άνδρες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν προσωρινά στο Ρέθυμνο, όπου και φιλοξενούνται.
Η επιχείρηση από το Κουφονήσι και η ασφυκτική κατάσταση στην ΑΓΡΕΞΤα δύο νέα περιστατικά έρχονται να προστεθούν στην επιχείρηση μεταφοράς 41 μεταναστών από το Κουφονήσι Σητείας προς την Ιεράπετρα, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου με τη συνδρομή της FRONTEX και του ιδιώτη Γιώργου Δραπανιώτη.
Στην επιχείρηση συνέδραμε ο ιδιώτης Γιώργος Δραπανιώτης με το φουσκωτό του, ενώ οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή δεν επέτρεψαν να πραγματοποιηθεί νωρίτερα η μεταφορά. Οι 41 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με σκάφος της FRONTEX προς την Ιεράπετρα, έπειτα από πολύωρη αναμονή στο Κουφονήσι.
Η νέα αυτή εξέλιξη ήρθε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την Ιεράπετρα, καθώς ο προσωρινός χώρος φιλοξενίας της πρώην ΑΓΡΕΞ βρισκόταν ήδη σε ασφυκτική κατάσταση. Σύμφωνα με την προηγούμενη καταγραφή, 692 άνθρωποι διανυκτέρευσαν στον χώρο, όπου υπάρχουν μόλις 22 σκηνές.
Υπενθυμίζεται ότι ο χώρος είχε αρχικά δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 200 ανθρώπων, ενώ στη συνέχεια έγιναν προσπάθειες αύξησης της χωρητικότητάς του στους 400. Ωστόσο, οι διαδοχικές αφίξεις έχουν δημιουργήσει συνθήκες υπερπληρότητας, με τις υπάρχουσες υποδομές να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες.
847 άτομα στο παλιό Ψυγείο πριν από τη νέα άφιξηΑντίστοιχα δύσκολη είναι η εικόνα και στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρχε το βράδυ της Τρίτης, 847 άτομα επρόκειτο να διανυκτερεύσουν στο παλιό Ψυγείο, στο λιμάνι της πόλης.
Η νέα άφιξη των 41 ανθρώπων τα ξημερώματα της Τετάρτης επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις συνθήκες στον χώρο προσωρινής παραμονής, όπου οι διαθέσιμες υποδομές δοκιμάζονται από τη συνεχή αύξηση του αριθμού των μεταναστών.
Καρότσες φορτηγών αντί για επαρκείς χώρους φιλοξενίας στην ΙεράπετραΜπροστά στη δύσκολη κατάσταση στην πρώην ΑΓΡΕΞ, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ιεράπετρας, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, έχει απευθυνθεί εκ νέου σε ιδιώτες, ζητώντας τη διάθεση έξι καροτσών φορτηγών, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως προσωρινά καταφύγια.
Ανάλογη βοήθεια είχε προσφέρει και στο παρελθόν ο επιχειρηματίας Πολύδωρος Περακάκης, διαθέτοντας καρότσες φορτηγών για την προστασία των μεταναστών από τις καιρικές συνθήκες.
Κατά τις προηγούμενες νύχτες, ορισμένοι άνθρωποι χρειάστηκε να διανυκτερεύσουν σε εξωτερικούς χώρους, με υποστρώματα και κουβέρτες, καθώς οι διαθέσιμες σκηνές δεν επαρκούσαν.
Η παρουσία γυναικών, παιδιών και ανθρώπων με προβλήματα υγείας καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη εξασφάλισης κατάλληλων συνθηκών προσωρινής διαμονής.
Πηγή: neakriti
Πηγή: neakriti
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