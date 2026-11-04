Ρόδος: Ισόβια στον 45χρονο Ρουμάνο για τη βίαιη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο το 2025 με λεία 700.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Κοσμηματοπωλείο

Ρόδος: Ισόβια στον 45χρονο Ρουμάνο για τη βίαιη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο το 2025 με λεία 700.000 ευρώ

Ασύλληπτος παραμένει ο 53χρονος φερόμενος συνεργός του - Οι δράστες ξυλοκόπησαν, φίμωσαν και έδεσαν τον 56χρονο ιδιοκτήτη

Ρόδος: Ισόβια στον 45χρονο Ρουμάνο για τη βίαιη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο το 2025 με λεία 700.000 ευρώ
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Σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον ποινή φυλάκισης 2 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκε 45χρονος Ρουμάνος για τη βίαιη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στα Κολύμπια της Ρόδου, που σημειώθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2025, με λεία κοσμήματα αξίας 700.000 ευρώ.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δωδεκανήσου έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο την Τρίτη (3/11), για την επίθεση σε βάρος του 56χρονου ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε άγρια, φιμώθηκε με πετσέτα και δέθηκε με πλαστικά δεματικά.

Σύμφωνα με τη «Δημοκρατική της Ρόδου», ο 45χρονος και ο φερόμενος συνεργός του είχαν παρακολουθήσει επί ημέρες το κοσμηματοπωλείο, καταγράφοντας τις κινήσεις και τις συνήθειες του ιδιοκτήτη.

Το βράδυ της ληστείας, φορώντας μάσκες και γάντια, αιφνιδίασαν τον 56χρονο όταν βγήκε από το κατάστημα και του επιτέθηκαν σε παρακείμενο χωματόδρομο.

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Οι δύο άνδρες φέρεται να τον έριξαν στο έδαφος και να τον χτύπησαν επανειλημμένα με γροθιές και κλοτσιές στο κεφάλι και στο σώμα, ενώ τον απειλούσαν ότι θα τον σκοτώσουν εάν αντισταθεί.

Στη συνέχεια, ο ένας εισέβαλε στο κοσμηματοπωλείο και αφαίρεσε εκατοντάδες χρυσά κοσμήματα, μεταξύ των οποίων περίπου 800 δαχτυλίδια, 400 ζευγάρια σκουλαρίκια, βραχιόλια, σταυρούς και μενταγιόν.

Κλείσιμο
Η επίθεση και η ληστεία διήρκεσαν περίπου επτά λεπτά. Ο ιδιοκτήτης κατάφερε να ενεργοποιήσει το σύστημα απελευθέρωσης καπνού του καταστήματος, ενώ οι δράστες απομακρύνθηκαν βιαστικά.

Ο 56χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε στη νευροχειρουργική κλινική με τραύματα στο κεφάλι, εκδορές και εκτεταμένους μώλωπες.

Πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στη σύλληψη του 45χρονου

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στον εντοπισμό ενός λευκού ενοικιαζόμενου βαν, μέσα στο οποίο βρέθηκαν δύο ηλεκτρικά πατίνια που φέρονται να χρησιμοποιούσαν οι δράστες για τις μετακινήσεις τους.

Ο 45χρονος συνελήφθη στις 5 Νοεμβρίου 2025, όταν αγνόησε τις εντολές αστυνομικών να σταματήσει. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, το κλειδί του οχήματος, τηλεφωνικές συνδέσεις και τραπεζική κάρτα που συνδέθηκε με συναλλαγή η οποία είχε πραγματοποιηθεί τρεις ημέρες πριν από τη ληστεία.

Σε μεταγενέστερες έρευνες κοντά σε ρεματιά εντοπίστηκαν κουτιά κοσμημάτων, βάσεις επίδειξης και υλικά συσκευασίας, τα οποία αναγνωρίστηκαν από τον ιδιοκτήτη. Παράλληλα, σε έρευνες σε κατοικίες βρέθηκε μέρος των κλοπιμαίων.

Ο δεύτερος φερόμενος δράστης, ένας 53χρονος Ρουμάνος, παραμένει ασύλληπτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, αναζητείται με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία που φέρεται να διέπραξε τον Απρίλιο του 2025.

Ο 45χρονος που καταδικάστηκε είχε επίσης βεβαρυμένο ποινικό παρελθόν, με υποθέσεις διακεκριμένων κλοπών, οπλοκατοχής και συμμετοχής σε εγκληματική ομάδα. Είχε αποφυλακιστεί τον Ιούλιο του 2025, μόλις δύο μήνες πριν από τη ληστεία.
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