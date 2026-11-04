Η απίστευτη ιστορία του δημιουργού της Gucci: Από λαντζέρης στο Savoy, σε μία αυτοκρατορία 7,5 δισ.
Η απίστευτη ιστορία του δημιουργού της Gucci: Από λαντζέρης στο Savoy, σε μία αυτοκρατορία 7,5 δισ.
Ήταν ο γιος ενός χρεοκοπημένου εμπόρου στη Φλωρεντία της Ιταλίας
UPD:
Δεν είχε καμία τυπική εκπαίδευση στη μόδα, ούτε πλούσιες διασυνδέσεις, ούτε το παραμικρό κεφάλαιο για να ξεκινήσει, ενώ το οικογενειακό του όνομα δεν σήμαινε απολύτως τίποτα στον κλειστό κόσμο της πολυτέλειας. Όταν ήταν 17 ετών, ήταν τόσο φτωχός που εγκατέλειψε εντελώς την πατρίδα του μόνο και μόνο για να βρει δουλειά πλένοντας πιάτα σε μια ξένη κουζίνα. Η λογική λέει ότι κάποιος τόσο απένταρος, τόσο άγνωστος και τόσο αποκομμένος από την υψηλή κοινωνία, δεν θα μπορούσε ποτέ να χτίσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σήματα πολυτελείας στον πλανήτη.
Κι όμως, ο Γκούτσιο Γκούτσι κατάφερε να δημιουργήσει μια αυτοκρατορία της μόδας που θα έντυνε βασίλισσες, πρώτες κυρίες και τη βασιλική ελίτ του Χόλιγουντ. Έχτισε ένα εμπορικό σήμα που σήμερα παράγει πάνω από 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσια έσοδα. Έβαλε το όνομά του στον καρπό της Γκρέις Κέλι, στο μπράτσο της Τζάκι Κένεντι, στους ώμους της Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Και όλα αυτά τα ξεκίνησε από ένα και μοναδικό κατάστημα δερμάτινων ειδών στη Φλωρεντία, χωρίς χρήματα, χωρίς εκπαίδευση και χωρίς κανένα επιχειρηματικό σχέδιο για το τι επρόκειτο να ακολουθήσει.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Κι όμως, ο Γκούτσιο Γκούτσι κατάφερε να δημιουργήσει μια αυτοκρατορία της μόδας που θα έντυνε βασίλισσες, πρώτες κυρίες και τη βασιλική ελίτ του Χόλιγουντ. Έχτισε ένα εμπορικό σήμα που σήμερα παράγει πάνω από 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσια έσοδα. Έβαλε το όνομά του στον καρπό της Γκρέις Κέλι, στο μπράτσο της Τζάκι Κένεντι, στους ώμους της Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Και όλα αυτά τα ξεκίνησε από ένα και μοναδικό κατάστημα δερμάτινων ειδών στη Φλωρεντία, χωρίς χρήματα, χωρίς εκπαίδευση και χωρίς κανένα επιχειρηματικό σχέδιο για το τι επρόκειτο να ακολουθήσει.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
UPD:
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