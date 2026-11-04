Γουόρεν Μπάφετ: Ο θρύλος των επενδύσεων παίρνει σύνταξη στα… 96 του – Ο μεγιστάνας που τον απέρριψε το Χάρβαντ, απεχθάνεται τα crypto και τρώει πρωινό $3,17