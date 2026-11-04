Γουόρεν Μπάφετ: Ο θρύλος των επενδύσεων παίρνει σύνταξη στα… 96 του – Ο μεγιστάνας που τον απέρριψε το Χάρβαντ, απεχθάνεται τα crypto και τρώει πρωινό $3,17
Γουόρεν Μπάφετ: Ο θρύλος των επενδύσεων παίρνει σύνταξη στα… 96 του – Ο μεγιστάνας που τον απέρριψε το Χάρβαντ, απεχθάνεται τα crypto και τρώει πρωινό $3,17
Από τα αρχαία χρόνια, οι οργανωμένοι σε μικρές κοινωνίες άνθρωποι επιζητούσαν με κάθε τρόπο τη συμβουλή του σοφού, ή του μάντη της φυλής
UPD:
Καθώς τις συνήθειες τις κουβαλάμε στο DNA μας, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες, μια φορά το χρόνο, στην Όμαχα των ΗΠΑ, στηνόταν ένας χορός εκατομμυρίων δολαρίων για αυτούς που θα κατάφερναν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με έναν σύγχρονο σοφό του χρήματος -και όχι μόνο: Τον “Μάντη της Όμαχα”, τον θρυλικότερο των επενδυτών, τον Γουόρεν Μπάφετ, σε αυτό που έμεινε να αποκαλείται “Γούντστοκ των καπιταλιστών”, η ετήσια γενική συνέλευσης των μετόχων της Berkshire Hathaway. Τώρα, το επενδυτικό κοινό, θα μάθει να ζει χωρίς τον “μάντη” του. Εκτός αν ο… Μπάφετ στη θέση του Μπάφετ -ο γιος του, Χάουαρντ, που αναλαμβάνει την προεδρία της Berkshire- αποδειχθεί το ίδιο σοφός.
Στα 96 χρόνια της ζωής του, ο Γουόρεν Μπάφετ έχει περάσει σίγουρα πολλά. Ξεκίνησε εξαγοράζοντας μια χρεοκοπημένη κλωστοϋφαντουργία, τη μετέτρεψε στη μητρική του μεγαλύτερου επενδυτικού οίκου του πλανήτη, έσπασε όλα τα ρεκόρ αποδόσεων σε επενδύσεις, ξεπέρασε ακόμα και τον S&P 500 διαχρονικά, έκανε λάθη, τα πλήρωσε, τον αποκάλεσαν “μάντη”, τον λάτρεψαν. Σκαρφάλωσε στην κορυφή των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου, έπεσε. Είναι η ώρα λοιπόν, να το ζήσει και αυτό: Να βγει στη… σύνταξη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Στα 96 χρόνια της ζωής του, ο Γουόρεν Μπάφετ έχει περάσει σίγουρα πολλά. Ξεκίνησε εξαγοράζοντας μια χρεοκοπημένη κλωστοϋφαντουργία, τη μετέτρεψε στη μητρική του μεγαλύτερου επενδυτικού οίκου του πλανήτη, έσπασε όλα τα ρεκόρ αποδόσεων σε επενδύσεις, ξεπέρασε ακόμα και τον S&P 500 διαχρονικά, έκανε λάθη, τα πλήρωσε, τον αποκάλεσαν “μάντη”, τον λάτρεψαν. Σκαρφάλωσε στην κορυφή των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου, έπεσε. Είναι η ώρα λοιπόν, να το ζήσει και αυτό: Να βγει στη… σύνταξη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
UPD:
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