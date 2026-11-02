Οι εφοπλιστές που κρατούν ψηλά την ελληνική σημαία

Την ώρα που οι Greeks πρωταγωνιστούν στην παγκόσμια ναυτιλία, από τα 6.500 πλοία ελληνικών συμφερόντων μόλις τα 500 φέρουν την ελληνική σημαία - Ποιες εφοπλιστικές οικογένειες στηρίζουν τη γαλανόλευκη - Η έλλειψη Ελλήνων ναυτικών και το μεγάλο στοίχημα για την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού νηολογίου