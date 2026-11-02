Οι εφοπλιστές που κρατούν ψηλά την ελληνική σημαία
Οι εφοπλιστές που κρατούν ψηλά την ελληνική σημαία
Την ώρα που οι Greeks πρωταγωνιστούν στην παγκόσμια ναυτιλία, από τα 6.500 πλοία ελληνικών συμφερόντων μόλις τα 500 φέρουν την ελληνική σημαία - Ποιες εφοπλιστικές οικογένειες στηρίζουν τη γαλανόλευκη - Η έλλειψη Ελλήνων ναυτικών και το μεγάλο στοίχημα για την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού νηολογίου
Περίπου 6.500 πλοία ελληνικών συμφερόντων ταξιδεύουν στις διεθνείς θάλασσες, αλλά μόλις τα 500 φέρουν την ελληνική σημαία. Η αναλογία που επικαλέστηκαν εκπρόσωποι της ελληνικής πλοιοκτησίας στο πρόσφατο συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα αποτυπώνει μία από τις μεγαλύτερες αντιφάσεις της ελληνικής ναυτιλίας: ενώ οι Greeks πρωταγωνιστούν στην παγκόσμια αγορά, το εθνικό νηολόγιο αντιπροσωπεύει περιορισμένο τμήμα του στόλου τους.
Την ίδια στιγμή, ισχυρές εφοπλιστικές οικογένειες συνεχίζουν να επιλέγουν τη γαλανόλευκη για τα νεότευκτα πλοία τους. Από τον Απρίλιο έως τις αρχές Οκτωβρίου τουλάχιστον επτά νεότευκτα δεξαμενόπλοια των ομίλων Αγγελικούση, Τσάκου και Αγγελόπουλου εντάχθηκαν στο ελληνικό νηολόγιο.
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Την ίδια στιγμή, ισχυρές εφοπλιστικές οικογένειες συνεχίζουν να επιλέγουν τη γαλανόλευκη για τα νεότευκτα πλοία τους. Από τον Απρίλιο έως τις αρχές Οκτωβρίου τουλάχιστον επτά νεότευκτα δεξαμενόπλοια των ομίλων Αγγελικούση, Τσάκου και Αγγελόπουλου εντάχθηκαν στο ελληνικό νηολόγιο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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