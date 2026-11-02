Tέλη κυκλοφορίας 2027: Το πρόστιμο φτάνει και τα 10.000 ευρώ

Μέχρι την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026 πρέπει να εξοφληθούν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2027, με βάση το ισχύον πλαίσιο. Για τους ιδιοκτήτες που θα μεταφέρουν την πληρωμή στο νέο έτος, ο λογαριασμός επιβαρύνεται με πρόστιμο που αυξάνεται όσο περνούν οι μήνες.

Το ποσό εξαρτάται κυρίως από την πρώτη ταξινόμηση του αυτοκινήτου. Στα παλαιότερα ΙΧ καθοριστικός είναι ο κυβισμός, ενώ στα νεότερα οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Έτσι, δύο αυτοκίνητα με παρόμοιο κινητήρα μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετική ετήσια χρέωση.

Πόσα πληρώνει κάθε αυτοκίνητο

Για τα επιβατικά ΙΧ που ταξινομήθηκαν πρώτη φορά έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, τα τέλη υπολογίζονται βάσει κυβισμού και περιόδου πρώτης ταξινόμησης. Λαμβάνεται υπόψη η πρώτη ταξινόμηση...





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