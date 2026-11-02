Εύα Λονγκόρια για τη συνεργασία της με την Καρντάσιαν: Ήταν απολαυστική, η Κιμ είναι ένα όνειρο

Το «The Fifth Wheel» αποτελεί τη δεύτερη σκηνοθετική δουλειά της, μετά την ταινία «Flamin’ Hot» του 2023, η οποία αφηγείται την ιστορία πίσω από τη δημιουργία των πικάντικων σνακ Flamin’ Hot Cheetos.

Τις εντυπώσεις απο τη συνεργασία της με την επί χρόνια φίλη της, Κιμ Καρντάσιαν , στα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας «The Fifth Wheel», μοιράστηκε η Εύα Λονγκόρια . Για την 51χρονη ηθοποιό, το να βρεθεί στο ίδιο σετ με την τηλεπερσόνα ήταν απολαυστικό.Η ταινία επικεντρώνεται σε μια παρέα κολλητών φίλων από το Λύκειο, τις οποίες υποδύονται η Νίκι Γκλέιζερ, η Φόρτσουν Φάιμστερ και η Μπρέντα Σονγκ. Οι τρεις γυναίκες συναντιούνται ξανά στο Λας Βέγκας, όμως τα σχέδιά τους για το Σαββατοκύριακο ανατρέπονται όταν εμφανίζεται μια «σέξι άγνωστη», την οποία υποδύεται η 46χρονη Κιμ Καρντάσιαν.«Βρισκόμαστε στο στάδιο του post-production. Στην πραγματικότητα, αυτή την εβδομάδα ολοκληρώνουμε το τελικό μοντάζ και η πρεμιέρα αναμένεται την άνοιξη του επόμενου έτους», δήλωσε η Λονγκόρια στο PEOPLE.«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Περάσαμε υπέροχα. Η Κιμ είναι ένα όνειρο. Είναι τόσο καλή φίλη και το να μπορώ να συνεργαστώ μαζί της ήταν πραγματικά απολαυστικό. Αλλά έχουμε και τη Νίκι Γκλέιζερ, τη Φόρτσουν Φάιμστερ, την Μπρέντα Σονγκ, τον Γουίλ Φέρελ, την Κέισι Γουίλσον, την Κρίστεν Γουίγκ, τον 50 Cent και τον Τζακ Γουάιτχολ. Συμμετέχουν πραγματικά εξαιρετικοί ηθοποιοί στην ταινία και περάσαμε καταπληκτικά», πρόσθεσε.Όταν ρωτήθηκε πώς ήταν η καθημερινότητά της στα γυρίσματα, περιτριγυρισμένη από τόσους κωμικούς ηθοποιούς, η Λονγκόρια απάντησε: «Θα σας πω κάτι. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο να μην περνάμε καλά κάθε μέρα».Η ηθοποιός και σκηνοθέτις είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν τη συμμετοχή της στο «The Fifth Wheel» ως «δουλειά των ονείρων της», αποκαλύπτοντας ότι τα γυρίσματα της ταινίας διήρκεσαν μόλις τρεις μήνες. «Είναι μια μεγάλη, τολμηρή γυναικεία κωμωδία, αυστηρά για ενήλικο κοινό, που αποπνέει μια σύγχρονη και επίκαιρη αισθητική», είχε πει η Λονγκόρια.Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, οι φίλες από τα σχολικά χρόνια αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν τις μπερδεμένες ζωές τους, τις λανθασμένες επιλογές τους και τις φιλίες τους που αρχίζουν να διαλύονται, όταν ο χαρακτήρας της Καρντάσιαν εμφανίζεται απρόσκλητος στο Σαββατοκύριακό τους στο Λας Βέγκας.«Η Κιμ είναι ο κεντρικός πυλώνας της ταινίας», είχε δηλώσει παλαιότερα η Λονγκόρια στο PEOPLE. «Περάσαμε φανταστικά. Είμαστε φίλες εδώ και 25 χρόνια και όταν ανέλαβα τη σκηνοθεσία, μου είπε: “Δόξα τω Θεώ, η Εύα ξέρει ότι είμαι αστεία”. Και πράγματι είναι. Έχει απίστευτο χιούμορ. Ανυπομονώ να δει ο κόσμος πόσο εξαιρετική είναι σε αυτή την ταινία και ελπίζω ότι αυτό θα δώσει ώθηση για περισσότερες γυναικείες κωμωδίες», είχε συμπληρώσει.Αναπολώντας τις αγαπημένες της στιγμές από τα γυρίσματα, η ηθοποιός είχε προσθέσει: «Το να καθόμαστε απλώς και να κουβεντιάζουμε με την Κιμ και όλους τους υπόλοιπους ήταν υπέροχο. Η Νίκι έχει τρομερό βάθος ως άνθρωπος. Διαθέτει απίστευτη διορατικότητα και σοφία μεγαλύτερη από την ηλικία της. Μου άρεσε πολύ να κάθομαι και να συζητώ μαζί τους. Η Φόρτσουν είναι μια φωτεινή παρουσία, πραγματική χαρά να βρίσκεσαι κοντά της. Κάθε μέρα γελούσαμε ασταμάτητα».