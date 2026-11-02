Οι φυλές των ιδιωτικών κλαμπ του Λονδίνου
Οι φυλές των ιδιωτικών κλαμπ του Λονδίνου
Στο Λονδίνο, η ιδιότητα του μέλους σε ένα ιδιωτικό club είναι κοινωνική ταυτότητα, τρόπος ζωής και, συχνά, μια αρκετά αποκαλυπτική δήλωση φιλοδοξιών
Στην Berkeley Square, λίγα μέτρα χωρίζουν δύο από τις πιο περιζήτητες διευθύνσεις της λονδρέζικης νυχτερινής ζωής. Στη μία, το Annabel’s υποδέχεται τους καλεσμένους του σε ένα περιβάλλον εντυπωσιακής διακόσμησης, όπου η εμφάνιση αποτελεί σχεδόν μέρος της τελετουργίας. Λίγο πιο πέρα, το 5 Hertford Street διατηρεί μια διαφορετική αντίληψη περί αποκλειστικότητας. Οι σημαντικότερες συναντήσεις δεν είναι απαραίτητα εκείνες που γίνονται γνωστές. Αυτή η αντίθεση συνοψίζει τον κόσμο των private members’ clubs του Λονδίνου.
Πρόκειται για χώρους που προσφέρουν εστιατόρια, μπαρ, αθλητικές εγκαταστάσεις και ιδιωτικές αίθουσες, αλλά το πραγματικό τους πλεονέκτημα είναι το περιβάλλον που δημιουργούν. Δεν απευθύνονται όλα τα clubs στους ίδιους ανθρώπους. Άλλα διατηρούν δεσμούς με τη βρετανική αριστοκρατία, άλλα έχουν εξελιχθεί σε κέντρα επιχειρηματικών γνωριμιών και άλλα αποτελούν σημεία συνάντησης της δημιουργικής βιομηχανίας. Η συνδρομή είναι μόνο η αρχή. Οι συστάσεις, οι λίστες αναμονής και η διαδικασία επιλογής των μελών εξακολουθούν να καθορίζουν ποιος αποκτά πρόσβαση. Και σε μια εποχή όπου σχεδόν κάθε πολυτελής εμπειρία μπορεί να αγοραστεί, το να ανήκει κανείς σε έναν χώρο που δεν δέχεται τους πάντες διατηρεί ιδιαίτερη αξία.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Πρόκειται για χώρους που προσφέρουν εστιατόρια, μπαρ, αθλητικές εγκαταστάσεις και ιδιωτικές αίθουσες, αλλά το πραγματικό τους πλεονέκτημα είναι το περιβάλλον που δημιουργούν. Δεν απευθύνονται όλα τα clubs στους ίδιους ανθρώπους. Άλλα διατηρούν δεσμούς με τη βρετανική αριστοκρατία, άλλα έχουν εξελιχθεί σε κέντρα επιχειρηματικών γνωριμιών και άλλα αποτελούν σημεία συνάντησης της δημιουργικής βιομηχανίας. Η συνδρομή είναι μόνο η αρχή. Οι συστάσεις, οι λίστες αναμονής και η διαδικασία επιλογής των μελών εξακολουθούν να καθορίζουν ποιος αποκτά πρόσβαση. Και σε μια εποχή όπου σχεδόν κάθε πολυτελής εμπειρία μπορεί να αγοραστεί, το να ανήκει κανείς σε έναν χώρο που δεν δέχεται τους πάντες διατηρεί ιδιαίτερη αξία.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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