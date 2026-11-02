Οι φυλές των ιδιωτικών κλαμπ του Λονδίνου

Στο Λονδίνο, η ιδιότητα του μέλους σε ένα ιδιωτικό club είναι κοινωνική ταυτότητα, τρόπος ζωής και, συχνά, μια αρκετά αποκαλυπτική δήλωση φιλοδοξιών