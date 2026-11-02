Deutsche Bank: Το Χρηματιστήριο Αθηνών στους πρωταθλητές του 2026 με άνοδο 26,3%
Deutsche Bank: Το Χρηματιστήριο Αθηνών στους πρωταθλητές του 2026 με άνοδο 26,3%
Συγκριτικά, ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 σημειώνει άνοδο 12,4% από την αρχή του έτους, ο γερμανικός DAX 5,4%, ο ιταλικός FTSE MIB 13,6% και ο ισπανικός IBEX 35 11% - Στις ΗΠΑ, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 11,7%, ενώ ο Nasdaq καταγράφει κέρδη 10%
Στην ομάδα των χρηματιστηρίων με τις υψηλότερες αποδόσεις παγκοσμίως παραμένει η ελληνική αγορά, παρά τις ισχυρές πιέσεις του Οκτωβρίου, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Deutsche Bank. Ο ελληνικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει άνοδο 26,3% από την αρχή του έτους, ξεπερνώντας σημαντικά τις επιδόσεις των περισσότερων μεγάλων ευρωπαϊκών και αμερικανικών αγορών.
Η εικόνα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο Οκτώβριος εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο ταραχώδεις μήνες του έτους, με τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, την κρίση στα γαλλικά ομόλογα και την εκτίναξη των ενεργειακών τιμών να αλλάζουν τις επενδυτικές ισορροπίες.
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Η εικόνα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο Οκτώβριος εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο ταραχώδεις μήνες του έτους, με τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, την κρίση στα γαλλικά ομόλογα και την εκτίναξη των ενεργειακών τιμών να αλλάζουν τις επενδυτικές ισορροπίες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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