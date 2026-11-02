Deutsche Bank: Το Χρηματιστήριο Αθηνών στους πρωταθλητές του 2026 με άνοδο 26,3%

Συγκριτικά, ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 σημειώνει άνοδο 12,4% από την αρχή του έτους, ο γερμανικός DAX 5,4%, ο ιταλικός FTSE MIB 13,6% και ο ισπανικός IBEX 35 11% - Στις ΗΠΑ, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 11,7%, ενώ ο Nasdaq καταγράφει κέρδη 10%