«Switzy»: Το μυθιστόρημα για έναν άνδρα που επιλέγει τον θάνατό του και προκάλεσε εξέγερση για το βραβείο Booker
«Switzy»: Το μυθιστόρημα για έναν άνδρα που επιλέγει τον θάνατό του και προκάλεσε εξέγερση για το βραβείο Booker
Ένας ηλικιωμένος άνδρας κάθεται αναπαυτικά στην πολυθρόνα ενός ιδιωτικού αεροπλάνου, κάπου πάνω από τον Ατλαντικό, και παίζει πασιέντζα στο κινητό του
Δίπλα του βρίσκεται ο προσωπικός του βοηθός, ο οποίος έχει αναλάβει να οργανώσει κάθε λεπτομέρεια του ταξιδιού.
Στην τσέπη του σακακιού του έχει ένα μικρό δερμάτινο σημειωματάριο. Εκεί έχει γράψει πράγματα που κάποτε γνώριζε χωρίς να χρειάζεται να τα θυμηθεί: σε ποια πόλη βρίσκεται, πώς λένε τον εγγονό του, ποια είναι η επόμενη στάση του ταξιδιού. Και πόσες ημέρες τού απομένουν μέχρι να πεθάνει.
Ο Ντέιβιντ Χέιστινγκς έχει Αλτσχάιμερ. Έχει περάσει τη ζωή του χτίζοντας μια επιτυχημένη καριέρα, αποκτώντας χρήματα, εξουσία και την αίσθηση ότι μπορεί να ελέγχει όσα συμβαίνουν γύρω του. Τώρα, όμως, χάνει σταδιακά το μοναδικό πράγμα που καμία περιουσία δεν μπορεί να του εξασφαλίσει: τον έλεγχο του ίδιου του μυαλού του.
Έχει λοιπόν πάρει μια απόφαση. Θα ταξιδέψει στη Ζυρίχη, σε μια δομή υποβοηθούμενου θανάτου, προκειμένου να τερματίσει τη ζωή του προτού η ασθένεια του στερήσει ολοκληρωτικά τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τον εαυτό του.
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Στην τσέπη του σακακιού του έχει ένα μικρό δερμάτινο σημειωματάριο. Εκεί έχει γράψει πράγματα που κάποτε γνώριζε χωρίς να χρειάζεται να τα θυμηθεί: σε ποια πόλη βρίσκεται, πώς λένε τον εγγονό του, ποια είναι η επόμενη στάση του ταξιδιού. Και πόσες ημέρες τού απομένουν μέχρι να πεθάνει.
Ο Ντέιβιντ Χέιστινγκς έχει Αλτσχάιμερ. Έχει περάσει τη ζωή του χτίζοντας μια επιτυχημένη καριέρα, αποκτώντας χρήματα, εξουσία και την αίσθηση ότι μπορεί να ελέγχει όσα συμβαίνουν γύρω του. Τώρα, όμως, χάνει σταδιακά το μοναδικό πράγμα που καμία περιουσία δεν μπορεί να του εξασφαλίσει: τον έλεγχο του ίδιου του μυαλού του.
Έχει λοιπόν πάρει μια απόφαση. Θα ταξιδέψει στη Ζυρίχη, σε μια δομή υποβοηθούμενου θανάτου, προκειμένου να τερματίσει τη ζωή του προτού η ασθένεια του στερήσει ολοκληρωτικά τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τον εαυτό του.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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