Συνελήφθη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που είχε στο σπίτι της 37 γάτες και δύο σκύλους
Συνελήφθη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που είχε στο σπίτι της 37 γάτες και δύο σκύλους
Η γυναίκα κατέληξε με χειροπέδες έπειτα από καταγγελία που έφτασε στις Αρχές για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων
Στη σύλληψη μίας 54χρονης γυναίκας, η οποία είχε στο σπίτι της 37 γάτες και δύο σκύλους, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.
Η γυναίκα κατέληξε με χειροπέδες έπειτα από καταγγελία που έφτασε στις Αρχές για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων.
Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι διατηρούσε τα 39 ζώα συντροφιάς σε μονοκατοικία στην περιοχή της Πυλαίας, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, χωρίς να τηρεί τους προβλεπόμενους κανόνες. Μάλιστα, η 54χρονη δεν επέτρεψε την είσοδο στις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές όταν έφτασαν στο σπίτι της.
Εκτός από τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, θα της βεβαιωθούν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.
Η γυναίκα κατέληξε με χειροπέδες έπειτα από καταγγελία που έφτασε στις Αρχές για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων.
Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι διατηρούσε τα 39 ζώα συντροφιάς σε μονοκατοικία στην περιοχή της Πυλαίας, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, χωρίς να τηρεί τους προβλεπόμενους κανόνες. Μάλιστα, η 54χρονη δεν επέτρεψε την είσοδο στις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές όταν έφτασαν στο σπίτι της.
Εκτός από τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, θα της βεβαιωθούν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.
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