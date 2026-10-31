Το νέο μήνυμα του Μοντέρο μετά τον τραυματισμό του: «Όλα θα είναι καλύτερα...»
SPORTS
Γιαν Μοντέρο Ολυμπιακός

Το νέο μήνυμα του Μοντέρο μετά τον τραυματισμό του: «Όλα θα είναι καλύτερα...»

Ο Γιαν Μοντέρο μέσω ανάρτησης στο x, έστειλε μήνυμα επιστροφής μετά τον σοβαρό τραυματισμό του που υπέστη στο γόνατο

Το νέο μήνυμα του Μοντέρο μετά τον τραυματισμό του: «Όλα θα είναι καλύτερα...»
Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον σοβαρό τραυματισμό του Γιαν Μοντέρο, ο ίδιος έστειλε μήνυμα επιστροφής, τονίζοντας πως θα επανέλθει πιο δυνατός.

Μάλιστα μέσω νέας ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο x, ο Δομινικανός γκαρντ των «ερυθρόλευκων» έστειλε εκ νέου θετικό μήνυμα, γράφοντας: «Με τη θέληση του Θεού όλα θα είναι καλύτερα όταν επιστρέψω».

Δείτε την ανάρτηση του Γιαν Μοντέρο

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