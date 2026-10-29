Αιφνιδιαστική καρατόμηση κορυφαίου στρατηγού από το Πεντάγωνο – Σενάρια για νέα επίθεση Τραμπ στο Ιράν

Το Πεντάγωνο απομάκρυνε σε μία αιφνιδιαστική κίνηση ανασχηματισμού τον επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού του γενικού επιτελείου, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού The Atlantic την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι ετοιμάζεται να επαναλάβει τις μεγάλης κλίμακας επιθέσεις κατά του Ιράν.Ο αντιστράτηγος Μπρετ Σίλβια απαλλάχθηκε από τα καθήκοντα του υπεύθυνου στρατηγικής, στρατηγικού σχεδιασμού και στρατηγικής πολιτικής στο γενικό επιτελείο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται μη κατονομαζόμενους αξιωματούχους του Πενταγώνου.Αν επιβεβαιωθεί, η απομάκρυνση του Μπρετ Σίλβια είναι η τελευταία μακράς σειράς απομακρύνσεων από την ηγεσία του στρατεύματος μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία στις αρχές του 2025.Τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Αμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μείωσαν κατά 20% τον αριθμό των στρατηγών και ναυάρχων, ένα μέτρο που ισχυρίσθηκε έχει ως στόχο να τους καταστήσει «υπόλογους».Ο Χέγκσεθ μίλησε για «επιτυχία» και άφησε να εννοηθεί ότι οι απολύσεις είχαν ως στόχο αξιωματικούς που δεν ενστερνίστηκαν τις προσπάθειές του για τον επαναπροσανατολισμό του στρατού στην διεξαγωγή πολέμου παρά στις «woke πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων».Κανένας λόγος για την απομάκρυνση του Μπρετ Σίλβια δεν έχει ανακοινωθεί και κανένας αντικαταστάτης του δεν ορίσθηκε σύμφωνα με το The Atlantic.Το Πεντάγωνο απέφυγε να κάνει σχόλιο έπειτα από αίτημα του AFP.Η απομάκρυνση του επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού του γενικού επιτελείου γίνεται την ώρα που πολλοί παρατηρητές θεωρούν ότι ο Τραμπ σχεδιάζει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.«Θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλο ένα μικρό “Epic Fury” », δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ αναφερόμενος στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις που πυροδότησαν τον πόλεμο με το Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.Πριν αναλάβει την τελευταία του θέση, ο αντιστράτηγος Μπρετ Σίλβια είχε υπηρετήσει ως διοικητής της 101 αερομεταφερόμενης μεραρχίας του αμερικανικού στρατού ξηράς, καθώς και μονάδας του αμερικανικού στρατού στο Ιράκ.